Mitten im Quartier wird in Auw ab Samstag gefeiert. Das Dorffest steht an, das bei der 52. Ausgabe schon längst nicht mehr nur ein Fest der Einheimischen ist. 5000 Besucher erwarten die Organisatoren der Brass Band Auw, verteilt über die drei Tage. Für ein Dorf mit etwas mehr als 2100 Einwohnern eine grosse Sause.

Der Auftritt der Spider Murphy Gang im grossen Festzelt war 2017 ein grosser Erfolg und erinnerte an alte Zeiten, als immer am Dorffest-Sonntag ein bekannter Act erwartet wurde. Meist Schweizer. Florian Ast war schon in Auw, die Mundartband Plüsch ebenso, und auch Sina fand schon den Weg in die Freiämter Gemeinde.

Irgendwann liess man es bleiben, bis eben zum Jubiläum vor zwei Jahren. Seither ist das Konzert am Sonntagabend wieder fester Bestandteil des Fests. Im vergangenen Jahr trat Luca Hänni auf, der diesjährige Teilnehmer am Eurovision Song Contest. Heuer wird Gotthard-Mitgründer Leo Leoni auf der Bühne stehen. Nicht mit Gotthard, sondern seinem neuesten Band-Projekt Coreleoni.

Das OK träumt von Gölä und Patent Ochsner

Möglich ist dies auch dank der Zusammenarbeit der Brass Band Auw mit Peter Wyrsch vom Eventlokal Chillout Boswil. Dieser pflegt zahlreiche Kontakte in die Künstlerszene. «Ohne ihn wäre es kaum möglich, solche Acts zu engagieren», sagt Leu, der verrät, dass man ursprünglich Gölä holen wollte. Leider habe es nicht geklappt.

«Vielleicht in einem anderen Jahr», sagt der 24-Jährige, der auch davon träumt, Patent Ochsner oder Hecht ans Dorffest zu holen. Das zweite grosse Highlight im Festzelt findet am Dienstag statt. Die Hüttengaudi unter anderem mit Schlagersänger Leonard und den Grubertalern. Sowohl für Sonntag- wie Dienstagabend sind noch Tickets erhältlich.

Der Höhepunkt für das Dorf sei aber der Sonntagnachmittag, berichtet Leu. Dann, wenn das Dorffest noch wirklich ein Dorffest ist. Heimweh-Auwer auf ein Bier oder zwei zurückkehren und verschiedene Musikformationen auf dem Festgelände aufspielen. Und selbstverständlich: Am Nachmittag die Brass Band Auw ihren grossen Auftritt im grossen Festzelt hat.