Ein Herbst ohne Lichter war keine Option: Kleiner Laternliumzug am Tag statt Räbeliechtli in der Nacht

«Lücht mis Flämmli hell, dases nüme dunkel isch. Lücht mis Cherzli chli, dasi gseh wo du bisch.» Dunkel war es zwar nicht, als die Kindergärtler am Donnerstag Morgen in Jonen um das Schulgelände zogen. Doch geleuchtet haben ihre selbst gebastelten und farbig verzierten Laternli trotzdem. Und spätestens,als sich die bunte Truppe in den abgedunkelten Mehrzweckraum begeben hat, um zu singen und zu tanzen, strahlten nebst den fröhlichen Gesichtern auch die kleinen Kunstwerke in ihrer ganzen Pracht.

Einen Plan B haben sie sich schon lange überlegt

Dass die beiden Kindergartenabteilungen von Esther Huber und Beatrice Grädel in Jonen ihren Laternenumzug bei Tageslicht machen mussten, liegt – wie so vieles momentan – an Corona. Denn der geplante, jährliche Räbeliechtliumzug konnte unter den momentan geltenden Schutzmassnahmen nicht stattfinden.

Einen Plan B haben sich Huber und Grädel zum Glück schon früh überlegt. «Die Idee mit den Räbeliechtli haben wir relativ schnell begraben», so Huber. Gemeinsam mit den Kindern haben sie deshalb in diesem Jahr Laternen gebastelt. Denn ohne Hilfe der Eltern oder der älteren Schülerinnen und Schüler sei es für die Kinder in diesem Alter nicht möglich, eine Räbe zu schnitzen.