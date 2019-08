Entspannung in Merenschwand: Zwei junge Schweizer sind verhaftet und laut Kantonspolizei Aargau geständig, an drei Orten in der Gemeinde Feuer gelegt zu haben. «Einige Einwohnerinnen und Einwohner haben über das Wochenende besondere Vorsicht walten lassen und aufmerksam verfolgt, was in der unmittelbaren Umgebung Ihrer Liegenschaften abläuft», weiss Gemeindeammann Hannes Küng. Auch die Regionalpolizei war verstärkt vor Ort unterwegs. «Wir sind in Merenschwand vermehrt präsent gewesen und haben in Absprache mit der Kantonspolizei bewusst intensiv Umschau gehalten», führt Renato Orsi, Chef Regionalpolizei und Leiter Sicherheit Muri, aus.

Die beiden jungen Leute haben in der Nacht auf den Freitag an mindestens 20 Stellen in der offenen Halle der Heggli Gartenbau GmbH, die sie von der Kistenfabrik Merenschwand mietet, gelegt. In der Nacht auf Samstag dann zündeten sie die Waldhütte der Gemeinde und eine Thujahecke an. Die Waldhütte war durch die Feuerwehr nicht mehr zu retten; der Totalschaden am Gebäude beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Auch der Schaden für die Kistenfabrik Merenschwand als Vermieterin der von Rainer und Carole Heggli genutzten Gebäulichkeiten ist gross, «grösser als vorerst angenommen», wie Geschäftsleiter Peter Birrer inzwischen weiss. Immerhin konnte der rasche Einsatz der Feuerwehren den Übergriff des Feuers auf das Holzlager der Kistenfabrik verhindern.