Ein Freiämter feiert an Heiligabend «Swissmas» in Brisbane

«Weihnachten in Australien ist das pure Gegenteil zur Schweiz», erzählt Pascal Schaub. Seit fünfzehn Jahren lebt er in Brisbane, längst sind ihm die Traditionen der Australier zur lieben Gewohnheit geworden. Ganz der britischen Tradition folgend wird in Down Under am 25. Dezember das Weihnachtsfest gefeiert. Gemeinsam mit seiner Frau Kylie und deren Tochter Sarah hat der 48-Jährige eine Familien-Tradition begründet: «Wir feiern am 24. Dezember jeweils Swissmas.» Schweizer Weihnachten also? «Naja, soweit man das vergleichen kann. Wir feiern jeweils im Wohnzimmer bei eingeschalteter Klimaanlage. Draussen wäre es zu warm dafür», erzählt er. Es versteht sich von selbst, dass bei diesen Temperaturen weder Raclette noch Fondue auf dem Speisezettel stehen.

Nathalie Wolgensinger empfiehlt

Truthahn statt Fondue Chinoise Überhaupt sei vieles ziemlich anders. Gefeiert werde Weihnachten jeweils bei jenen Verwandten, die einen Pool hätten, damit man sich zwischendurch abkühlen könne, erzählt er. Und aufgetischt wird natürlich nicht Fondue Chinoise, sondern gefüllter Truthahn und zum Dessert gibt es Pudding. In den Einkaufszentren machen es sich die Leute zum Sport, ein Foto mit einem der vielen Weihnachtsmänner zu erhaschen und auf den Strassen spielt die Heilsarmee «Stille Nacht» in kurzen Hosen. Erst kürzlich sei er den drei Königen mit ihren Kamelen in einem Warenhaus begegnet, berichtet er. Seine Frauen wiederum hätten gestaunt, als sie einmal Weihnachten in der Schweiz feierten. «Sie wunderten sich im ersten Moment sehr über das Fondue Chinoise und, dass es Glace zum Dessert gab.» Zelte und Wohnwagen mit blinkenden Lichtern Selbst nach fünfzehn Jahren in Australien versetzen den gebürtigen Zufiker die «Aussies» immer wieder ins Staunen. Viele nutzen die freien Weihnachtstage, um einen Campingausflug zu unternehmen. Die Weihnachtsferien sind zugleich die Sommerferien der Schulkinder. «Viele dekorieren dann Zelt und Wohnwagen mit blinkenden Lichtern», erzählt er. Bereits in den ersten Jahren in Australien sei ihm aufgefallen, wie farbenfroh die Australier ihre Häuser dekorieren. «Einige montieren sogar Watte auf ihren Hausdächern», fügt er lachend an.