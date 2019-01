Die Teufelsburdi

So nennt man einen Stein, der auf dem Hügel gleichen Namens etwa eine Halbviertelstunde oberhalb Bremgarten an der Zuger Landstrasse liegt. Er ist jetzt grösstentheils gesprengt und weggeschafft. In seiner Nachbarschaft steht eine Kapelle zum hl. Antonius.

Als dieses Kirchlein gebaut werden sollte, war der Teufel besonders darüber erbost, dass man es dem hl. Antonius weihen wollte, mit dem er seiner Lebtage schon so viele Streitigkeiten gehabt hatte und die alle so schlecht für ihn abgelaufen waren. Er beschloss also, den Bau radikal zu zerstören und kam daher mit einer grossen Erd- und Steinmasse durch die Luft herbeigeflogen, um das Kirchlein mit einemmal unter Schutt zu begraben.

Als er aber nun auf der Landstrasse vor dem Hügel dastand, konnte er weder den Anblick des Kirchleins länger aushalten, noch seine schwere Steinmasse weiter schaffen; er musste alles zusammen fallen lassen, und von daher schreibt sich dieser Hügel und sein Name.