Am Obertor versucht einer mit «Marmor, Stein und Eisen bricht» seinen Kollegen zu übertönen, der ein paar Meter weiter mit bereits etwas heiserer Stimme «Hello Mary Lou» intoniert. Am Bogen versucht «Anita» die richtigen Töne zu treffen, auf der alten Holzbrücke tanzt eine Gruppe «Dschingis Khan» und auf der Reuss schwimmt das «Knallrote Gummiboot».

Genau so und noch viel verrückter soll es in Bremgarten zugehen am Samstag, 29. Juni. Deshalb heisst der geplante neue Event denn auch «Schlagerwahnsinn». Iniziiert hat das Ganze Esther Lattmann, die schon an verschiedenen Veranstaltungen im Städtchen mitgeholfen hat, die Fäden zu ziehen: «In Chur gibt es seit 25 Jahren die beliebte Schlagerparade. Ich war schon oft dabei, irgendwann habe ich mich gefragt: ‹Warum machen wir so etwas nicht auch in Bremgarten?›» In Stefan Troxler, dem Präsidenten von Bremgarten Tourismus, fand sie einen ersten gleichgesinnten «Wahnsinnigen», weitere gesellten sich dazu und zusammen wird seit rund anderthalb Jahren am ungewöhnlichen Anlass geplant.