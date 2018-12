Eggenwil, Montagmittag, 12.45 Uhr, vor dem «Sternen». Die Gastgeber vor Ort sind beide im Einsatz. Mathias Kunz rührt in seiner Kraftbrühe, Michael Kunz unterhält die Unentwegten, die trotz Kälte und Nässe zum «Sternen» gepilgert sind, um die Ankunft der Rappen-Runner zu erleben. Unter ihnen auch Gemeindeammann Roger Hausherr und Gemeindeschreiber Walter Bürgi. Sie hatten gestern eine schöne Mission. Im Namen der Gemeinde durften sie einen Spendencheck über 1000 Franken in den Sammelrucksack von Urs Grieder legen. Dieser kam denn auch pünktlich von Künten her angerannt, um, begleitet von einem guten Dutzend Läufern, in Eggenwil einen Zwischenhalt einzulegen auf seinem Weg nach Luzern.

Schon 2015 hatte der Inhaber des Badener Sportgeschäfts Grieder einen solchen Sponsorenlauf zugunsten der Sammelaktion «Jeder Rappen zählt» von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) organisiert. Zum 10-Jahre-Jubiläum der Aktion wollte SRF die besten Ideen der vergangenen Jahre noch einmal lancieren. So auch den sogenannten Rappen-Run. Nach zehn Minuten Verschnaufpause brachen die Läufer wieder auf in Richtung Bremgarten, verstärkt durch Eggenwils Langstreckenwunder Stefica Gajic, die es sich nicht nehmen liess, ihren persönlichen Beitrag zu leisten. Stadtammann Raymond Tellenbach hiess den Tross in Bremgarten willkommen und konnte die Runner mit mehr als 2000 Franken zusätzlich weiterrennen lassen.

Den nächsten Zwischenhalt machten die Läufer dann in Zufikon auf dem Parkplatz im Emaus, wo sie von Gemeindeammann Christian Baumann begrüsst wurden. Sie durften von Ortsbürgergemeinde und Gemeinderat einen Check in Höhe von 500 Franken entgegennehmen sowie den Dank für die Durchführung dieser Aktion zugunsten benachteiligter Kinder auf der ganzen Welt.