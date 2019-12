Ein Breu begleitet das Gemeindepersonal ins neue Geschäftshaus

Gegenwärtig findet der Umzug der Verwaltungsabteilungen Soziale Dienste, Finanzen und Steuern vom Spital-Bürogebäude ins neue Geschäftshaus der Fremo statt.

Deshalb bleiben die Abteilungen bis und mit 20. Dezember geschlossen. Die Schalter der Regionalpolizei in Muri sind ebenfalls bis dann zu. In dieser Woche ist die Regionalpolizei für die Bevölkerung auf dem Posten in Sins erreichbar.

Ab Montag, 23. Dezember, 8 Uhr, sind alle Abteilungen an der Aarauerstrasse 30 wieder geöffnet, wie der Gemeinderat mitteilt. Die Bevölkerung ist eingeladen, die Büroräumlichkeiten der Verwaltungsabteilungen der Gemeinde Muri dort am Tag der offenen Tür am Freitag, 17. Januar, von 16 bis 19 Uhr, zu besichtigen.