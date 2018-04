Auf eindrückliche Weise zeigte Verwaltungsratspräsident und Inhaber Albert Sigrist auf, weshalb die Profot AG für die Realisierung eines Neubaus von Sihlbrugg/Baar nach Muri gezogen ist: In Baar hätten die Anlagekosten für einen Neubau 9,4 Millionen Franken betragen, in Muri waren es 7 Millionen – unter anderem, weil hier das Grundstück mit rund 3000 Quadratmetern eine Million Franken günstiger war.

Dafür zahlt das Unternehmen im Freiamt mehr Steuern: Bei einem Reingewinn von einer halben Million gehen in Baar rund 85 000 Franken an den Fiskus, in Muri sind es 108 000 Franken. Unter dem Strich war es für den Unternehmer, der unter anderem mit Fotoausrüstung und -materialien im Profi-Segment handelt, interessanter, im Freiamt zu bauen. Nicht zuletzt die gute Verkehrsanbindung sprach ebenfalls für den neuen Standort.

«Wir erreichen in einer halben Stunde Fahrzeit einen Umkreis mit 1,138 Mio. Einwohnern und 643 000 Beschäftigten», unterstrich Sigrist. Schlechter in Muri sind nur der regelmässige Stau vor dem Kreisel Coop Muripark und die starke Verkehrsbelastung auf der N25 zwischen Muri, Wohlen und Lenzburg. «In Baar wären wir in zwei Minuten auf der Autobahn.»

Stetig gewachsen

Die Profot AG wurde 1987 mit 7 Mitarbeitern gegründet. Inzwischen zählt die Belegschaft 35 Mitarbeitende. 1997 schaffte das Unternehmen erfolgreich den Schritt von der analogen Fotografie ins Digital Imaging und ins Digital Printing; keine Selbstverständlichkeit, sind doch Branchenriesen wie Kodak daran gescheitert.

Neben dem Verkauf von Fotoapparaten und Objektiven ist auch der Handel mit Druckern im High-end-Bereich ein Geschäftszweig, wie der neue Geschäftsleiter Daniele Andrich ausführte.

Hinzu kommen Service und Vermietung von hochpreisigen Ausrüstungsgegenständen für Fotografen, wie die Delegation mit Regierungsrat Urs Hofmann, Leiter Departement Volkswirtschaft und Inneres, Thomas Buchmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit, Markus Rudin, Leiter Amt für Migration und Integration, sowie Annelise Alig Anderhalden, Leiterin Aargau Services Standortförderung, auf einem Rundgang erfahren konnten.

Begleitet wurden sie von Gemeindepräsident Hampi Budmiger, Gemeinderat Heinz Nater und Geschäftsführer Erich Probst.