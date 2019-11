Ein Bier auf Blumencorso und Weltmeister

Es ist früher Nachmittag, noch zu früh, um ein Radlager-Bier zu öffnen. Doch verdient hätte sie es. Monika Andres, Präsidentin des Veloclubs Hägglingen, hat zusammen mit Patrick Geissmann, dem OK-Präsidenten für die Jubiläumsevents, und sehr, sehr vielen Helfern ein für den Verein beinahe unmögliches Jubiläumsjahr geschafft. Alles lief hervorragend. Vieles wird bleiben. Allem voran die Vereinschronik, die sie mit dem Dorfchronisten Marco Saxer geschrieben hat. Und vorerst auch das Radlager, das Bier, das die Brauerei Erusbacher und Paul eigens für den Verein mit der Jubiläumsetikette versehen hat. Vorerst – nur fünf Harassen sind noch da. «Es ist ein bisschen schade, dass es kein Radler war», lacht Andres. Ein Witz, der sie vermutlich seit dem Jugendfest Ende Juni begleitet. Da wurde das Bier erstmals ausgeschenkt. Natürlich auch gemischt als Radler. Die Präsidentin lacht glücklich: «Es war wirklich ein unglaubliches Jahr.» Was abgesehen von Buch und Bier bleiben wird, sind die Geschichten. Und davon hat sie einige zu erzählen. Erste zwei Highlights: Dinner und Jugendfest Das Jubiläumsjahr war in vier Abschnitte, vier Highlights, gegliedert. Zu Beginn, im März, lud sich der Verein selbst ein. «Für einmal durften sich all die, die sonst immer helfen und arbeiten, bedienen lassen.» Ein mehrgängiges Menü und ein schöner Vereinsabend für alle, so läutete der Verein sein Jubeljahr ein. Doch schon bald war das Zurücklehnen vorbei. Das Jugendfest rollte auf rasanten Rädern heran. «Früher war unser Veloclub bekannt für seine Teilnahme an Blumen-Corsos», erzählt Andres. «Ein Mann fuhr in der Mitte und hatte eine Standarte an seinem Velo montiert. Von der aus gingen Bänder zu den anderen Fahrern um ihn herum. Dabei musste alles stimmen: Die Bänder mussten perfekt gespannt sein, die Tenüs und Velos blitzsauber, die Blumen hübsch.

Einmal hat Hägglingen sogar einen Punkteabzug erhalten, weil ein Velo nicht die Originalpumpe dran hatte.» Sie muss laut lachen, bevor sie fortfährt: «Gut, dass die damaligen Wettkampfrichter am Jugendfest-Umzug nicht dabei waren, die hätten sich an den Kopf gefasst. Schon kurz nach dem Start hatte ein Velo das Band zwischen den Speichen. Das Band sah anschliessend aus, als hätte es eine Kuh im Maul gehabt. Aber wir hatten alle grossen Spass.» Zumindest die Kommandos wurden noch wie vor 50 Jahren gegeben. «Aufsteigen!», ruft Andres lachend. Auch Frauen wären gern am Corso mitgefahren – «aber das war früher Männersache, das ging nicht», mussten sie erfahren. Dafür nahmen die Frauen und viele andere Klubmitglieder am Umzug auf Einrädern, geschmückten Damenrädern, Falträdern, einem hochmodernen Rennrad, einem Tandem und sogar zwei Hochrädern teil, wobei Zylinder und Frack nicht fehlen durften. Und natürlich fuhr auch ein Cargovelo mit, das das Radlager direkt ans Publikum verkaufte. Drittes Highlight: Rennen über sieben Hügel «Und dann kam der Monster-Event», sagt Monika Andres und atmet tief durch. «Das hätten wir nie so gross erwartet.» Am 30. August und 1. September organisierten sie zwei Etappen des GP Rüebliland, des internationalen Junioren-Etappenrennens. «Es war eine spezielle Stimmung im Dorf, schon Tage vorher, als die Teams die Strecke besichtigten.» Ausserdem erinnerte das Rennen viele ältere Semester an die Maiengrünrundfahrt, das Strassenrennen, das von 1947 bis 2001 28 Mal in Hägglingen stattgefunden hat. «Heute kann man so was kaum mehr durchführen, allein schon wegen der Bewilligungen.» Gewonnen hat ein Amerikaner, der drei Wochen später auch Weltmeister wurde. «Das lag ganz sicher am Küsschen der Hägglinger Ehrendamen», sind sich die Vereinsmitglieder einig.