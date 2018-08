Jetzt steht sie in Wohlen, zusammen mit allen eingangs erwähnten Flugzeugen sowie einzelnen Komponenten weiterer Maschinen. Was die Öffentlichkeit kaum wahrnimmt, ist Insidern schon lange bekannt: Die Max Vogelsang AG ist nicht nur Spezialistin für alle Arten von Zimmereiarbeiten.

Im nächsten Raum eine aus Carbon gefertigte Drohne mit Solarpanel und Elektromotor und draussen im grossen Zelt eine Beechcraft Model 18 (kurz «Beech 18» genannt). Dieser 1944 gebaute Achtplätzer wurde früher für Vermessungs- und Fotoflüge von der Schweizer Landestopografie eingesetzt. Später stand die Maschine 20 Jahre lang im Verkehrshaus in Luzern und danach fast ebenso lang im Fliegermuseum in Dübendorf.

In einer kleinen Halle steht eine Votec 322, ein moderner Zweisitzer, der vorzugsweise für den Kunstflug eingesetzt wird. Davor eine Bücker Jungmann, eine von über 100 Maschinen, die von den Dornier-Werken in Altenrhein in Lizenz gebaut worden und ab 1936 bis 1971 bei der Schweizer Luftwaffe im Einsatz gestanden sind.

In prominente Runde eingereiht

Im Juli ist die Familie Vogelsang von der Schweizer Stiftung Pro Aero mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet worden. Sie darf sich damit in eine prominente Runde bisheriger Preisträger einreihen: Astronaut Claude Nicollier, die Pilatuswerke Stans oder die Patrouille Suisse. «Dieser Anerkennungspreis wird seit 1985 an Personen verliehen, die in der Luftfahrt aussergewöhnliche Leistungen vollbracht haben. Aussergewöhnlich ist bei dieser Preisvergabe, dass sich eine ganze Familie – vom Grossvater bis zu den Enkeln – in einem hohen Masse engagiert», sagte Markus Gygax, Präsident der Stiftung Pro Aero, in seiner Laudatio.

Max Vogelsang hat sich einen Namen als Kunstflugpilot gemacht, mit seiner Firma MSW Aviation eigene Flugzeuge entwickelt und immer wieder verschiedene historische Maschinen in jahrelanger, aufwendiger Arbeit restauriert. Vor wenigen Tagen ist er 75 Jahre alt geworden, nach wie vor steht er täglich in der Werkstatt oder sitzt am Steuer eines Flugzeuges.