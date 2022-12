Eggenwil Einspracheverhandlung gegen 5G-Antenne auf dem Schulhausdach dauerte vier Stunden: «Wir befürchten negative Auswirkungen auf die Kinder» Gegen das Baugesuch der geplanten 5G-Antenne im Eggenwiler Schulhaus sind mehrere Einwendungen hängig. Kürzlich fand die Verhandlung der Einsprechenden mit dem Gemeinderat statt. Beide Seiten erzählen ihr Empfinden darüber.

Einsprecher Hansueli Senn hat sich in den letzten Monaten akribisch mit der Thematik 5G-Antenne beschäftigt. Marc Ribolla

Seine Dokumentationen und die Unterlagen stapeln sich in Papierform auf dem Esstisch. Es sind Pläne, Textblätter, Berechnungen in Excel-Tabellen. Auch auf seinem Notebook ist alles wesentliche sofort griffbereit. So schnell kann Hansueli Senn niemand mehr etwas vormachen bezüglich 5G-Antenne.

«Ich habe mich in den vergangenen Monaten intensiv damit befasst und habe auch Kurse besucht. Und ich habe dadurch viele Berechnungen selbst machen können», erzählt der Eggenwiler. Nun ist er vom Laien fast zum Spezialisten geworden, der sich mit den komplizierten Fachbegriffen rund um die Technik von Mobilfunkantennen sehr gut auskennt.

Sein Engagement kommt nicht von ungefähr. Senn ist zusammen mit seiner Frau Erika einer der 18 Einsprechenden mit total zwölf Einsprachen gegen das Swisscom-Baugesuch. Die Swisscom plant im Dachbereich des Schulhauses eine 5G-Antenne. Es wäre die erste Mobilfunkantenne in Eggenwil.

«Wir befürchten negative Auswirkungen auf die Kinder»

Vor rund zwei Wochen kam es nun zur Einwendungsverhandlung mit allen Beteiligten. Die Sitzung dauerte an jenem Abend rund viereinhalb Stunden. Das Fazit von Hansueli Senn: «Es war eine faire und gute Diskussion, die aber gezehrt hat. Wir sind grundsätzlich enttäuscht vom Gemeinderat.» Er habe ihnen zu Verstehen gegeben, dass sie in der Minderheit seien. «Die Mehrheit des Volkes will die Antenne haben. Wir vertreten das Volk», habe Gemeindeammann Roger Hausherr erklärt.

Bei den Einsprechenden sind die Gründe für ihr Veto vielfältig. Die Senns betonen, dass sie persönlich nicht gegen die Antenne per se sind, sondern primär den gewählten Standort kritisieren, der sich im Dachgeschoss des Schulhauses befindet. «Wir befürchten negative Auswirkungen auf die Kinder», sagt Erika Senn. «Diese sollen besonders geschützt sein», findet ihr Ehemann.

Deshalb hat er sich speziell auf die Berechnungen der Strahlungsbelastung konzentriert. «Wenn Grenzwerte da sind, sollen sie auch eingehalten werden», hält er fest. Ihm ist aufgefallen, dass im Swisscom-Standortdatenblatt bei einer Berechnung beim Faktor «Bauweise der Gebäudehülle» der Wert 15 dB eingetragen ist. Dies entspricht Eisenbeton.

In den Unterlagen des Bundesamts für Umwelt, Wald und Landschaft (Buwal) steht aber, wie Senn darstellt: «Trifft die Strahlung auf Wände oder Decken, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen, so ist die Dämpfung des Materials mit dem niedrigsten Wert einzusetzen.» Im Fall des Eggenwiler Schulhauses wäre dies Holz (Wert 0 dB).

Die Swisscom möchte auf dem Eggenwiler Schulhausdach eine 5G-Antenne bauen. Marc Ribolla

«Denn die Luke zum Estrich, wo der Technikraum der Antenne liegt, besteht aus Holz», erklärt Senn. Eigentlich müsse es nun heissen: «Zurück an den Absender!» Bei einer richtigen Überprüfung hätte das eingereichte Baugesuch zurückgewiesen werden müssen, findet Senn. Die elektrische Feldstärke (v/m) läge gemäss seinen Berechnungen mit dem neuen Wert bei 23,2 v/m statt leicht unter den erlaubten 5 v/m.

Gemeinderat sieht sich nicht als moralische Instanz

Der Gemeinderat hat Senns Einwand diesbezüglich an der Versammlung zur Kenntnis genommen. Ammann Roger Hausherr kommentiert: «Es gibt offenbar tatsächlich gewisse Einträge im Swisscom-Baugesuch, die man korrigieren kann und muss. Wir befinden uns nun in einer Überprüfungsphase, auch mit dem Kanton.» Am Ende sollten alle Parameter korrekt sein, versichert er.

Die lange Verhandlung mit den Einsprechenden hat Hausherr als konstruktiv erlebt. Es habe gewiss viel zu diskutieren gegeben und es wurden auch andere Themen angesprochen. Er hält aber allgemein fest:

«Der Gemeinderat ist nicht dazu da, den Antennenbau als gesellschaftlich-moralische Instanz zu bewerten.»

Gemeinderat Frank Bonnemeier, der ebenfalls an der Verhandlung dabei war, findet die Diskussion über die Strahlenbelastung zu verfrüht. «Es wird nach der Inbetriebnahme vorgeschriebene Nachmessungen geben. Sollte sich dabei zum Beispiel zeigen, dass Werte überschritten werden, muss der Antennenbetreiber die Leistung der Anlage reduzieren», sagt er.

Dieses Argument findet Hansueli Senn wenig stichhaltig. «Wer kann das als Unbeteiligter im Nachhinein dann kontrollieren, ob die gemessenen Werte wirklich stimmen?», fragt er sich.