Eggenwil Ein Juwel zum Jubiläum: Auf der Grünfläche der ehemaligen Kläranlage entsteht ein Naturparadies Die Naturschutzorganisation Birdlife Schweiz wertet zum 100-Jahr-Jubiläum verschiedene Gebiete ökologisch auf. Ein Projekt ist am Standort der ehemaligen Eggenwiler Kläranlage in der Nähe der Reuss geplant.

Dieser Teil der ehemaligen ARA Eggenwil wird einer ökologischen Aufwertung unterzogen. Marc Ribolla

Noch ist es einfach eine normale grüne Wiese mit kurzem Gras und ohne spezielle Bepflanzung. Doch schon in ein paar Wochen wird sich die Grünfläche auf dem Areal der ehemaligen Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Eggenwil in ein Naturparadies verwandeln.

Zum 100-Jahr-Jubiläum von Birdlife Schweiz setzt die Naturschutzorganisation, die rund 68'000 Mitglieder hat, landesweit nämlich das Projekt «100 Naturjuwelen» um. Dessen Ziel ist es, mindestens 100 wertvolle Lebensräume für die Biodiversität zu schaffen. Die erste Anmeldung stammte vom Natur- und Vogelschutz Eggenwil. Treibende Initiantin war Ruth Trutmann, die die Idee hatte, der vor einigen Jahren stillgelegten Kläranlage neues Leben einzuhauchen.

In verschiedenen Etappen wurde in den vergangenen Monaten ein Projekt ausgearbeitet, dem der Eggenwiler Gemeinderat nun kürzlich den Segen erteilen konnte. Die Ex-ARA ist im Besitz der Einwohnergemeinde und stellt das Gelände unentgeltlich zur Verfügung.

Eine Hecke für die Vögel gibt es bereits

Auf einer Fläche von knapp 740 Quadratmetern der alten Kläranlage neben dem ehemaligen Klärbecken entstehen unter anderem ein bis zwei Tümpel für Amphibien, Libellen und weitere Tiere. Ausserdem sind Sandinseln beispielsweise für Wildbienen, Geröllhaufen und zahlreiche weitere Objekte wie Ast- und Steinhaufen vorgesehen. Begleitet wird alles von einer artenreichen Blumenwiese.

Rund 740 Quadratmeter der ARA werden aufgewertet. Marc Ribolla

Die Nutzniesser einer solchen Blumenwiese sind nebst Insekten auch Reptilien und Vögel. Im technischen Bericht zum Projekt heisst es zudem:

«Ein Tümpel ohne Grundwasseranschluss erhöht die Vielzahl der verschiedenen Lebensräume und zieht Libellen und Amphibien an.»

Das Gewässer ist im hinteren Teil des Geländes eingeplant. Wurzelstöcke und Äste im Wasser sollen dort für Libellenlarven oder Molche als Aufenthaltsmöglichkeit anziehend wirken. Miteinbezogen wird auch die bereits bestehende Hecke bei der ARA, die als Lebensraum für Vögel dient.

Blindschleichen, Sandlaufkäfer und Ameisen als Bewohnende

Bei den Steinhaufen erhoffen sich die Initianten weitere Versteckmöglichkeiten für Reptilien und Amphibien sowie Platz für Blindschleichen, Schnecken oder Spinnen.

Über den Bereich der neuen Kies- und Sandflächen heisst es im Bericht über die zukünftigen Bewohnenden: «Diese Lebensräume werden von verschiedenen spezialisierten Tier- und Pflanzenarten bewohnt wie zum Beispiel Ameisen, Sandlaufkäfer, Wildbienen oder diversen einheimischen Wildpflanzen, die Schmetterlingen und Vögeln als Nahrungsquelle dienen.»

Die Kosten für die ökologische Aufwertung der ehemaligen Eggenwiler ARA durch Birdlife Schweiz werden auf knapp 47'000 Franken geschätzt. Der Baustart wird am Montag, 25. April, erfolgen. Rund zwei Wochen später soll der Bau des neuen Naturparadieses bereits abgeschlossen sein.

Der Gemeinderat lobt den Natur- und Vogelschutzverein für dessen aktive Unterstützung des Projekts und besonders für die spätere Pflege des Areals. Der Rat setze sich seit jeher für den Natur- und Landschaftsschutz ein. «Denn die Schönheit, Eigenart und Naturnähe sowie die Vernetzung der Landschaft sind elementare Faktoren der Lebensqualität», teilt die Behörde mit.