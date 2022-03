Eggenwil Baugesuch der 5G-Antenne kommt nicht vor die Gmeind – Anwohnende sind enttäuscht vom Gemeinderat 150 Eggenwilerinnen und Eggenwiler verlangten, dass über das Baugesuch für eine 5G-Antenne an der Gmeind diskutiert wird. Der Gemeinderat lehnt dies aus rechtlichen Gründen ab. Die Petitionäre wehren sich nun in einem Brief und hoffen auf ein Einlenken.

Die Swisscom möchte auf dem Eggenwiler Schulhausdach eine 5G-Antenne bauen und hat ein Baugesuch eingereicht. Marc Ribolla (26.1.2022)

Die erste geplante Mobilfunkantenne in Eggenwil beschäftigt die Gemüter seit Wochen. Vorgesehen ist die 5G-Antenne der Swisscom auf dem Dach des Schulhauses im Dorf. Das entsprechende Baugesuch lag bis Mitte Februar auf.

Dagegen sind total zwölf Einsprachen von 18 Eggenwilerinnen und Eggenwilern bei der Gemeinde eingereicht worden. Gleichzeitig sammelte eine Gruppe 152 Unterschriften für eine Petition, die eine Sistierung des Baugesuchs zur 5G-Antenne sowie eine Abstimmung dazu an der nächsten Gemeindeversammlung forderte. Bemängelt wurde auch die ihrer Meinung nach zu verhaltene Kommunikation. Die Petition wurde beim Gemeinderat eingereicht.

Nun liegt eine Antwort der Exekutive vor und sie bereitet den Petitionären um Erika und Hansueli Senn sowie Gisela und Jacques Demierre keine Freude. Auch wenn der Gemeinderat erklärt: «Der Rat hat Verständnis für die Bedenken und Anliegen der Bevölkerung und nimmt diese selbstverständlich ernst.»

In einem mehrseitigen Dokument weist der Gemeinderat darauf hin, dass die Mobilfunkabdeckung in Eggenwil ungenügend ist. Er zeigt auf, dass die Standortwahl zusammen mit der Swisscom intensiv evaluiert und der Öffentlichkeit im Winter 2020 vorgestellt worden sei. Bis zur Baugesuchsauflage habe er keine Rückmeldungen aus dem Volk erhalten.

Er schreibt dazu: «In Anbetracht dieser geringen Resonanz ging der Gemeinderat nicht davon aus, dass es weitere Bedenken oder gar Widerstand in der Bevölkerung gibt. Der politische Prozess war damit für den Gemeinderat beendet und wurde durch das baurechtliche Verfahren abgelöst.»

Gemeindeammann Roger Hausherr (rechts) nahm Mitte Februar die Petition vor dem Gemeindehaus entgegen. Marc Ribolla (9.2.2022)

Bezüglich einer Abstimmung an der Gmeind erteilt er den Petitionären eine Abfuhr. Gemäss dem Gesetz würden Baubewilligungsverfahren ausschliesslich in den Aufgaben- und Kompetenzbereich des Gemeinderats fallen. «Weshalb dieses Geschäft nicht der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet werden kann», so der Rat weiter.

Mit dem Antennenstandort bei der Schulanlage werden nach Ansicht des Gemeinderats die Bedingungen bezüglich Raumplanungs- und Baurecht sowie Umwelt-, Denkmal- und Naturschutz erfüllt. Er erklärt abschliessend: «Dennoch wird der Gemeinderat die kritischen Stimmen der Petitionäre so weit als möglich im Rahmen des Baugesuchsverfahrens prüfen und entsprechend würdigen.»

«Wir erwarten einen Infoanlass in Eggenwil»

Die Petitionäre haben nun dem Gemeinderat erneut einen Brief zugestellt. Darin heisst es: «Es tut uns Initianten der Petition weh, wenn wir doch lesen, dass andere nahe Gemeinden ihre Einwohner informieren können. Künten hat das Baugesuch angekündet und Bettwil hatte am 24. Februar sogar einen Informationsanlass durchgeführt. Einen solchen Informationsanlass erwarten wir in Eggenwil auch.»

Petitionär Hansueli Senn meint weiter: «Wir hoffen immer noch auf ein vernünftiges Einlenken des Gemeinderates und auf einen Info- und Diskussionsabend. Damit die Gemeinderäte den Puls der Bevölkerung spüren und sich dementsprechend einsetzen.»

Und wie geht es rechtlich weiter? Die zwölf Einsprachen gegen das Baugesuch werden nun der Swisscom zur Vernehmlassung bis 31. März vorgelegt. Danach folgt die Einwendungsverhandlung mit den beteiligten Parteien.