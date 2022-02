Eggenwil 152 Personen haben unterschrieben: Petition gegen Baugesuch der 5G-Antenne eingereicht In Eggenwil wehren sich Anwohnende gegen eine geplante 5G-Antenne auf dem Schulhausdach. Sie haben eine Petition eingereicht und fordern, dass das Baugesuch sistiert wird. Stattdessen soll der Gemeinderat die Meinung der Bevölkerung dazu an einer Gmeind einholen.

Gemeindeammann Roger Hausherr (rechts) nimmt die Petition vor dem Gemeindehaus entgegen. Marc Ribolla

Die teilweise schlechte Verbindungsqualität mit dem Handy in Eggenwil ist seit Jahren bekannt. Das Dorf hat noch keine eigene Antenne. Nun beabsichtigt die Swisscom als erste Anbieterin eine solche zu installieren. Das Baugesuch der 5G-Antenne im Bereich des Schulhausdaches liegt noch bis 15. Februar auf der Eggenwiler Verwaltung auf.

Dagegen wehrt sich eine Gruppe von Anwohnenden unter der Federführung von Erika und Hansueli Senn sowie Gisela und Jacques Demierre. Sie haben Ende Januar eine Petition lanciert und im Dorf Unterschriften gesammelt. Die Initiierenden sind der Meinung, dass die Bevölkerung bezüglich der Mobilfunkantenne besser hätten informiert werden sollen.

Nun ist die Sammelaktion abgeschlossen und die Unterschriften wurden am Mittwochnachmittag vor dem Gemeindehaus an Ammann Roger Hausherr überreicht. «Trotz grösserer Ferienabwesenheit konnten über 150 Unterschriften gesammelt werden», sagt Hansueli Senn.

Diese könnten als Querschnitt der Eggenwiler Bevölkerung betrachtet werden. Es hätten Gegner, Personen, die noch unschlüssig seien, als auch wenige Befürwortende einer Mobilfunkantenne unterschrieben. Das Petitionsanliegen beschreiben sie in einer Aufforderung an den Gemeinderat so: «Wir fordern den Gemeinderat auf, das Baugesuch für die 5G-Mobilfunkanlage zu sistieren und vor der Genehmigung die Bevölkerung an der Gemeindeversammlung abstimmen zu lassen.»

Die Swisscom möchte auf dem Eggenwiler Schulhausdach eine 5G-Antenne bauen und hat ein Baugesuch eingereicht. Marc Ribolla (26.1.2022)

Dazu heisst es weiter: «Wir erwarten vom Gemeinderat, dass die Meinung der Bevölkerung ernst genommen wird.» Die Gruppierung stört sich an der ihrer Ansicht nach mangelnden Information und kritisiert vor allem den ressortverantwortlichen Gemeinderat Frank Bonnemeier. Seit der letzten öffentlichen Information Ende 2020 und dem Versprechen, dass die Bevölkerung auf dem Laufenden gehalten werde, sei bis zur Baugesuchsauflage nichts mehr passiert.

In Abwesenheit Bonnemeiers nahm Ammann Hausherr die 152 Unterschriften entgegen und hörte den Anwesenden zu. An die Petitionäre gerichtet, meinte er: «Ich habe Verständnis für das Anliegen und der Gemeinderat nimmt es ernst. Es gibt aber einen rechtsstaatlichen Prozess, dem auch ganz normal dieses Baugesuchsverfahren unterliegt.» Diese Verfahrensschritte würden eingehalten.

Wie lange es dauert, bis in Eggenwil eine Mobilfunkantenne steht, ist unabhängig von der Petition offen. Gegen das Baugesuch sind auch diverse Einsprachen eingegangen.