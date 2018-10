«Echte Gespräche und viel Emotionen»

Er ist gross, muskulös, und mit seinen strahlend grünen Augen und dem charmanten Lächeln wirkt er sofort sympathisch. Mit einem kräftigen Händedruck stellt er sich vor: Er ist Clive Bucher, der neue Bachelor des Fernsehsenders 3+.

Und er kann mehr bieten als gutes Aussehen: Er ist erfolgreicher Unternehmer und CEO in seiner Firma «Bucher Invest». Noch etwas ist speziell an dem 26-Jährigen: Er kommt aus dem Freiamt. Zur Zeit lebt er in Villmergen, davor wohnte er einige Jahre in Wohlen.

Loyal, ehrgeizig, zuverlässig und single

Aber wieso ist so ein gutaussehender Geschäftsmann überhaupt single? «Es hängt nicht alles von Geld oder Aussehen ab», weicht der Villmerger aus. Er sei «loyal, ungemein ehrgeizig und zuverlässig», sagt Clive und beschreibt sich selbst als «hart, aber herzlich».

Vier Jahre ist es her, seit er in seiner letzten und einzigen Beziehung war. Deshalb hat er sich nun entschieden, sein Glück in der TV-Sendung «Der Bachelor» von 3+ zu versuchen. Ab dem 22. Oktober kämpfen 20 Frauen in zehn Folgen um einen Platz in Clives Herz – oder besser gesagt, um seine Rosen. Die Folgen sind bereits gedreht, die Kandidatinnen wurden aber noch nicht bekannt gegeben.