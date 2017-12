Unmut gibt es in der in der öV-Kommission auch über die Situation bei der überregionalen Anbindung des Freiamts an das Schienennetz. Obwohl es im Kantonalen Richtplan festgeschrieben ist, fehlt eine direkte Anbindung an den Nord-Süd-Verkehr. Durch das Freiamt fahren zwar Tag und Nacht die Güterzüge, beim Personenverkehr bleibt die Region aber weitgehend auf der Strecke. «Die Neat bringt uns zwar mehr Lärm vom Güterverkehr, aber bisher noch keine schnelleren Verbindungen in den Süden», sagt die Kommission. Auch in diesem Bereich will sie deshalb im Hinblick auf den Ausbauschritt 2030/35 noch vermehrt Druck machen und hofft dabei vor allem auch auf die Unterstützung der Freiämter Politiker. (to)