Dritter Teil der Märchen-Serie: Jakobs Glückstraum

«Es esch allwäg scho es Zytli her…» Da sömmerte auf der abgelegenen Alp Trichelegg, zwischen Grindelwald und dem Oberhaslital, ein Hirte den Bauern das Vieh. Sein Name klang nicht grad lieblich – obwohl – zu seiner Arbeit passte er schon. Jakob Kuhschwanz hiess er, und an Hab und Gut war wenig da. Seine Arbeit brachte ihm nur einen geringen Lohn und «öppedie» wusste er kaum, woher für sich und seine Frau das Brot nehmen.

Einmal in der Nacht, als er auf seinem Heubett schlief, hatte er einen wunderlichen Traum: Er stand inmitten von Nebelschwaden, und aus dem Nebel ertönte eine Stimme: «Z’Thun uf de Brück machsch du dis Glück.» Am nächsten Morgen beim Aufwachen erinnerte er sich noch ganz genau an den Traum und erzählte ihn sogleich seiner Frau. «Du, ech hätt grad Gluscht, mech uf de Wäg z’ mache und z’ luege, öb do Öppis dra esch.» «Äh was, du wottsch der doch ned öppe am hellliechte Tag welle d’Schue ablaufe. Mach di lieber ad Arbet, z tue hämmer meh als gnue!»

Mit saurer Miene schickte sich Jakob drein und schlurfte hinaus in den Schopf, wo er eine Sichel flickte, einem Rechen einen fehlenden Zacken einsetzte und allerhand mehr. In der Nacht aber, da hatte er wieder den genau gleichen Traum. Er in den Nebelschwaden und die Stimme: «Z’Thun uf de Brück machsch du dis Glück.»

Aber auch diesmal wollte seine Frau nichts davon wissen. «Träume sind Schäume – gang du lieber go Spön und Schitli mache zum füüre, s’cha undereinisch chalt werde!» In der Nacht darauf hatte Jakob aber diesen seltsamen Traum zum dritten Mal. Alles war genau gleich – nur dünkte es ihn, die Stimme aus dem Nebel klinge noch viel deutlicher: «Z’Thun uf de Brück machsch du dis Glück.»

So eindringlich war die Stimme, dass Jakob darüber erwachte – mitten in der Nacht. «Jetzt gilt’s», sagte er sich und stieg ganz vorsichtig, um seine Frau ja nicht aufzuwecken, aus dem Bett. Leise «esch er id Chuchi use tüüselet» und schlüpfte dort in Hemd und Hose. Nun packte er noch ein Stück trockenes Brot und einen Mocken Käse – mehr Rinde als Käse – in seinen Rucksack, und dann marschierte er los. Die Hügel hinunter, ohne einmal zu rasten, Richtung Thun. Als die Sonne hinter den Bergen emporstieg, stand er «bigoscht» schon mitten auf der Brücke. Wild und voller freudiger Erwartung klopfte sein Herz in der Brust.

Zuerst kam ein Geisshirte mit seiner fröhlich glöckelnden Herde über die Brücke. Er grüsste Jakob freundlich. Dieser erwiderte den Gruss und schaute ihm nach, bis er zwischen den Häusern verschwand. Dann schritt Jakob ein wenig auf der Brücke auf und ab. Dann schaute er dem Wasser zu, wie es unter der Brücke durchfloss. Dann schaute er den Enten zu, wie sie sich vom Wasser treiben liessen. Dann beobachtete er die Vögel, wie sie über die Hausdächer schwirrten.

Leute kamen auch über die Brücke. Stadtfrauen mit Körben, Bauern mit Rucksäcken, Marktfahrer mit ihren Leiterwagen voller Gemüse und Obst. Jakob nickte freundlich allen zu, aber niemand «hätti öppis degliche to, er heigi s‘Glück für ehn debii».

Als es vom Kirchturm zwölf Uhr schlug, packte Jakob sein Essen aus. Er kaute am harten Brot herum und nagte den Käse von der Rinde. Ein paar Brotbrocken streute er den Enten ins Wasser. Nichts auf der Welt hätte ihn dazu bringen können, die Brücke zu verlassen. Er dachte an seine Grossmutter und wie sie jeweils sagte: «Es bruucht alles si Zyt und Geduld bringt Rosen.» Aber ach, es war eine harte Geduldsprobe. Auch wurden ihm seine Beine immer schwerer. War er doch mitten in der Nacht losmarschiert.

Er schaute zu den Bergen und dachte an seine Frau und daran, wie sie ihn wohl wegen der vertrödelten Zeit ausschimpfen werde – und auslachen obendrein, weil er so leichtgläubig gewesen war.

Einen Augenblick legte er seinen schweren Kopf auf das Brückengeländer und die müden Augen fielen ihm zu. Da war es ihm, er höre ganz deutlich die Traumstimme: «Z’Thun uf de Brück machsch du dis Glück!» Mit frischem Mut blieb er standhaft auf der Brücke, bis die Sonne am Horizont verschwand und mit ihren letzten Strahlen die Schneeberge in rotes Abendlicht tauchte.

In diesem Augenblick kam der Geisshirte mit seiner Herde wieder zurück. Als er den Mann auf der Brücke sah, hielt er an und fragte verwundert: «Besch du emmer no do – du studiersch meini s Gangwärk vom Himmel, dass ständig uf em gliche Fläck stohsch?» Jakob schüttelte den Kopf, und um sich etwas Luft zu verschaffen, erzählte er dem Geisshirten von seinem Traum: «Drü Mol hani im Traum die Stimm ghört wo zue mer gseid hed, z’Thun uf de Brück machsch du dis Glück!»

Nun hättet ihr den Geisshirten sehen sollen, der lachte und lachte, dass er sich den Bauch halten musste und ihm die Ohren wackelten.

«Wie chammer sech nor so lo narre…… mer heds au scho es paar Mol träumt, ech sell uf d Alpp Trichelegg ufe, is Huus vom Jakob Chueschwanz – det seig underem Herd es Chessi voll Gold vergrabe… Jetz säg du mer, wer wett uf settige Blödsinn achte, wer um alles i de Wält sett Jakob Chueschwanz heisse…?!»

Kaum vernahm der, welcher den ganzen Tag auf der Brücke gestanden hatte, die Worte, juckte er wie von einer Wespe gestochen auf und rannte davon.

Der Geisshirte schaute ihm nach und schüttelte den Kopf: «S‘ged meh Narre uf de Wält als mer wörd meine!» Dann zog er mit seiner Herde weiter. Jakob aber rannte den Berg hinauf, was seine langen Beine nur hergaben. Spät in der Nacht kam er endlich bei seiner Hütte an. Sofort eilte er zur Kochstelle und riss ohne zu zögern die Herdplatte heraus. Und tatsächlich… da stand ein Kessel – randvoll mit blanken Goldtalern!

«Sell nur no öpper säge, Träume sind Schäume», schmunzelte er, bevor er seine Frau, die schon in tiefem Schlummer lag, aufweckte.

Was die dann sagte, weiss ich leider nicht. Aber Jakob konnte sich mit dem vielen Gold einen stattlichen Bauernhof mit bestem Weideland kaufen. «Ond de Schmalhans esch ned länger Chuchimeischter gsi i sim Hus.» Aber Chueschwanz wollte er nun doch nicht mehr heissen. Und das begriff auch der Landvogt, als er ihm ein paar schöne Taler unter die Nase hielt. Nur schade, dass nirgendwo aufgeschrieben wurde, welchen neuen Namen er eingetauscht hat… «Das nämti au euch gwöss wunder..!»

Bearbeitete Version von Märchenerzählerin Lisa Kalt.