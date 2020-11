Drei Generationen kauften bei «Dessous Andrea» – nun ist nach 36 Jahren Schluss

«Ich kann kaum glauben, dass Sie schon pensioniert werden», sagt eine Kundin an der Kasse zu Andrea Gassl. Doch es ist Tatsache. Im kommenden Februar wird die Ladeninhaberin 64-jährig. Schon seit 36 Jahren führt Andrea Gassl in der Bremgarter Altstadt ihr Fachgeschäft für Damen- und Herrenwäsche. Weit über Bremgarten hinaus ist «Dessous Andrea» ein Begriff. Sie kann auf eine treue Stammkundschaft zählen.

«Angefangen habe ich 1984 noch an der Antonigasse, bevor wir 1999 ins grössere Geschäft an der Marktgasse umgezogen sind», sagt Gassl. Mehr Platz konnte sie auch gut gebrauchen, denn das Sortiment und die Wünsche der Kundinnen und Kunden haben sich in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt. «Die Vielfalt ist bedeutend grösser geworden. Waren früher vielleicht zwei Sorten von BHs im Angebot, gibt es heutzutage zehn Sorten in verschiedensten Formen, Farben oder Schnitten», erzählt Gassl. Die Unterschiede seien gross.

Brustprothetik war ein wichtiges Standbein

Ein Rundblick im Geschäft zeigt auch, welch breite Palette «Dessous Andrea» anbietet. Nebst Unterwäsche findet man auch Strümpfe, Badebekleidung oder Accessoires. Ein wichtiges Standbein, mit dem sich das Geschäft einen Namen machte, ist die Prothetik.

«Leider mussten wir feststellen, dass in diesem Bereich ein Bedürfnis besteht», sagt Andrea Gassl. Frauen, die wegen einer Brustkrebs-OP ihre Brust verloren, erhielten bei «Dessous Andrea» Unterstützung. Allgemein sei ihr die fachmännische Beratung der Kundschaft immer sehr am Herzen gelegen. Ein Pluspunkt, der Andrea Gassls Geschäft auch in Zeiten des Onlinehandels florieren lässt. «Wir nehmen uns so viel Zeit für eine Beratung wie nötig. Das ist ein Merkmal, das uns abhebt von anderen», sagt Gassl. So konnte ihr auch die Eröffnung der Bremgarter Umfahrung vor 25 Jahren nichts anhaben.

Man spürt in ihren Aussagen die Begeisterung und den Teamgeist, den sie und ihre fünf Teilzeit-Mitarbeiterinnen ausleben. Jede ist schon mindestens zehn Jahre dabei. «Man kann uns mit gutem Gewissen als Dream-Team bezeichnen», sagt Andrea Gassl, die sich laufend weitergebildet hat, mit Stolz.

Während 36 Jahren nie Betriebsferien gemacht

Grosse Wertschätzung für ihre Arbeit bekommt sie auch von den Kunden. «Es gibt sehr rührende Reaktionen, wenn sie erfahren, dass ich bald in den Ruhestand trete.» Wer so lange ein Geschäft führt, baut zu den Kunden teilweise enge Beziehungen auf. Das sorgt regelmässig für angenehme Augenblicke. Und zwar auch generationenübergreifend. «Sehr schön ist immer, wenn drei Generationen einer Familie zusammen im Laden stehen und sich etwas aussuchen», sagt Gassl. Ein bemerkenswerter Service gegenüber der Kundschaft war auch, dass «Dessous Andrea» in den 36 Jahren des Bestehens nie Betriebsferien machte.