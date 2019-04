In Bremgarten im Aargau gibts die Reuss, den Hexen- und den Spittelturm, die gedeckte alte Holzbrücke, die Fohlenweide und seit neuestem 58 XXL-Plätze im Parkhaus. In Bremgarten bei Bern fliesst die Aare der Gemeindegrenze entlang, eine Holzbrücke und XXL-Parkplätze gibt es nicht, aber immerhin ein paar Pferde und einen Kirchturm.

Was beiden Bremgarten fehlt, ist ein Flugplatz. Vom Aargauer Städtchen sind es 33 Kilometer bis zum Flughafen Zürich, 15 Kilometer bis zum Flugplatz Birrfeld und ebenfalls 15 Kilometer bis zum kleinen Flugfeld in Buttwil. Der Flughafen Belpmoos, von dem aus oft auch unsere Bundesräte zu ihren In- und Auslandreisen starten, ist von Bremgarten Bern nur rund 10 Kilometer Luftlinie entfernt, der kürzeste Weg mit dem Auto beträgt jedoch 16 Kilometer.

Direkter Weg per Flaschenpost

Wenn Bremgarter im Aargau oder Bremgartnerinnen im Kanton Bern eine Flaschenpost in die Reuss beziehungsweise in die Aare werfen, dann kommt diese unweigerlich irgendwann im Rhein bei Bremgarten im Breisgau an. Sofern sie nicht irgendwo im Ufergebüsch hängen bleibt, von einer Schiffsschraube kaputtgemacht oder frühzeitig von jemandem herausgefischt wird.