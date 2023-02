Dottikon Über 10 Millionen eingenommen: Gemeinde verzeichnet besten Steuerabschluss ihrer Geschichte Die Gemeinde Dottikon kann von einem sehr erfreulichen Steuerabschluss 2022 berichten. Sie übertrifft die budgetierten Gesamteinnahmen um fast 20 Prozent.

Die Gemeindeverwaltung von Dottikon kann sich über hohe Steuereinnahmen im vergangenen Jahr freuen. Andrea Weibel (30. Januar 2020)

Dottikon kann auf eine jahrzehntelange Historie in verschiedenen Bereichen zurückblicken. Bei den Finanzen hat das Dorf nun einen neuen Meilenstein erreicht. «Der Steuerabschluss 2022 ist der beste in der Geschichte von Dottikon», teilt die Gemeindekanzlei in einer Mitteilung mit. Er zeige ein sehr erfreuliches Bild.

Gesamthaft liegen die Steuererträge bei knapp 10,4 Millionen Franken, was einer Zunahme gegenüber dem Budget 2022 von rund 1,7 Millionen entspricht. Oder anders ausgedrückt: Die Erträge sind fast 20 Prozent höher ausgefallen, als erwartet worden war. Auch die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist mit 931’000 Franken deutlich höher ausgefallen. Dies bei gleich gebliebenem Steuerfuss von 97 Prozent.

Erbschaftssteuern waren deutlich grösser als budgetiert

Besonders zum guten Steuerertrag beigetragen haben die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen. Sie belaufen sich auf 1,52 Millionen Franken und sind um 0,62 Millionen höher, als budgetiert war. Bei den schwierig vorherzusehenden Erbschafts- und Schenkungssteuern rechnete Dottikon vorsichtig mit 15'000 Franken, die effektive Summe beträgt nun aber 451’000 Franken. Ein Plus gegenüber dem Budget von über 2900 Prozent.

Einen kleineren Mehrertrag über dem Budget gab es bei den Einkommens- und Vermögenssteuern, die knapp 7,64 Millionen betragen. Eine Prognose für das laufende Dottiker Steuerjahr abzugeben, fällt aber schwer. «Ob weiterhin mit ähnlich guten Zahlen gerechnet werden kann, ist nur schwer abzuschätzen», heisst es in der Mitteilung deshalb weiter. (rib)