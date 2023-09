Dottikon Stauwehrbruch und Bünzrevitalisierung – der Gemeinderat zeigt, dass nicht alles planbar ist Eigentlich klingt es harmonisch: Die Bünz in Dottikon wird revitalisiert. Doch das gibt viel zu diskutieren. Soll die neue Tieffurtbrücke für Autos oder nur für Velos befahrbar sein? Braucht es überhaupt eine? Und dann bricht auch noch das Stauwehr auseinander, sodass die Arbeiten vorgezogen werden müssen. Der Gemeinderat beweist am Politapéro Humor.

Es passiert sehr viel in Dottikon. Eigentlich hätte die Bünzrevitalisierung im kommenden Frühling beginnen sollen. Ein Arbeitsschritt wäre es gewesen, das Wehr des Kleinkraftwerkes Tieffurt-Mühle abzureissen. Doch die Natur hat die Arbeiten beschleunigt.

«Es ist ein Missgeschick passiert, ein Dammbruch bei der Tieffurtmühle», erzählte Gemeindeammann Roland Polentarutti am Politapéro am Donnerstagabend. Im Juli wurde entdeckt, dass eine Wehrtafel an der Anlage gebrochen ist. «Es ist kein Schaden entstanden, aber die Arbeiten müssen nun vorgezogen werden.»

Beim Kleinkraftwerk Tieffurt-Mühle ist eine Wehrtafel abgebrochen, deshalb mussten hier die Arbeiten vorgezogen werden. Bild: Nathalie Wolgensinger (19.8.2022)

Die Installationen stehen und auch das Abfischen der Bünz zwischen der Brücke Bahnhofstrasse und der Tieffurtbrücke wurde diese Woche durchgeführt. Jetzt wird das Sediment, das sich oberhalb des Wehrs angesammelt hat, abgesaugt, «damit nicht der ganze Schlamm runtergespült wird», erklärte Polentarutti.

Damit hat niemand rechnen können. Doch jetzt ist Dottikon mittendrin in den Renaturierungsarbeiten, obwohl noch zwei Einwendungen hängig sind. Die Arbeiten werden vom Kanton durchgeführt. Doch die Gemeinde hat auch eigene Baustellen, die gleichzeitig angegangen werden sollen. Zum Beispiel die Tieffurtbrücke, die das Dorf spaltet.

Brücke für Autos oder doch nur für Velos und Fussgänger?

Die Brücke muss wegen der Renaturierung abgerissen und verlängert werden. Der Gemeinderat wollte eine autofreie Brücke bauen, doch das wurde im Dorf bekämpft. Seit Ende August und einer Aussprache am runden Tisch hat der Gemeinderat nun zwei Lösungsvarianten. «Wir wollen eine befahrbare Autobrücke und eine günstigere Fussgänger- und Velobrücke projektieren. Wenn möglich, wollen wir noch diesen November damit an die Gmeind», erklärte Gemeinderat Laurenz Meier.

Am Politapéro in Dottikon war insbesondere der Ersatz der Tieffurtbrücke ein wichtiges Thema. Im Bild die Gemeinderäte Franz Lötscher, Roland Polentarutti (Ammann), Laurenz Meier und Patrick Keller (von links). Gemeinderätin Heidi Hegglin konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen. Bild: Andrea Weibel

«Wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen machen, denn wir möchten die Brücke im Frühling 2025 bauen, wenn der Kanton dort sowieso schon die Bagger für die Renaturierung aufgefahren hat.» Nur rund drei Dutzend Leute hatten am Donnerstagabend den Weg an den Politapéro gefunden. Jemand fragte, ob es nicht eine andere Lösung als eine Brücke geben könnte, eine Umfahrung beispielsweise. Ammann Polentarutti nannte das jedoch eine Illusion.

Gemeinde kann sich auf Steuersenkung freuen

Nicht nur bei der Bünz ist der Kanton gefragt, sondern auch bei der Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). «Genau am 1. September vor einem Jahr haben wir dem Kanton unsere revidierte BNO zur Vorprüfung geschickt», erinnerte Polentarutti. Normalerweise dauert das etwa ein halbes Jahr, aber wir wurden immer weiter vertröstet und haben immer noch nichts.»

Gemeindeammann Roland Polentarutti hofft, dass der Kanton bald die Vorprüfung der überarbeiteten Bau- und Nutzungsordnung abschliesst. Bild: Andrea Weibel

Zwei positive Nachrichten hatten die Gemeinderäte Franz Lötscher und Patrick Keller. Keller überraschte: «Ich kann noch nicht viel verraten, aber Sie können für das kommende Jahr mit einer deutlichen Steuersenkung rechnen. Diese soll für die nächsten fünf bis sieben Jahre unverändert bleiben.»

Fachkräftemangel und südafrikanischer Wein

Lötscher konnte verkünden, dass im neuen Schulverband sämtliche Lehrerinnen- und Lehrerstellen besetzt sind. «Das bringt Ruhe hinein. Auch wenn ich gehört habe, dass eine Lehrerin bereits schwanger ist», fügte er mit einem Lachen an.

Abgesehen davon läuft in den Schulen nicht alles rund. Eltern hätten sich beim Kanton beschwert, dass Gewalt toleriert werde. Zudem haben Qualitätskontrollen Mängel aufgezeigt. «Wir sind mit dem Kanton und auch mit den Eltern dran, die Probleme zu lösen. Wir müssen auch zeigen, dass wir sieben Vorstandsmitglieder nicht mehr gleich viele Kompetenzen und Möglichkeiten haben, wie die vorherigen drei Schulpflegen», betonte Lötscher.

Vizeammann Franz Lötscher ist zuversichtlich, dass sich die Probleme an den Schulen lösen lassen. Bild: Andrea Weibel

In der Gemeindeverwaltung sei zudem der Fachkräftemangel spürbar. «Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es den Aufwand wert sein kann, junge Leute mit wenig Berufserfahrung gut einzuarbeiten», so Lötscher.

Zum Schluss lud der Gemeinderat zu Speckzopf und südafrikanischem Wein ein. Polentarutti lachte: «Da ist ein Missgeschick passiert. Eigentlich hätten wir Schweizer Wein bestellt, aber irgendwie wurde dann südafrikanischer geliefert.»