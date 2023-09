Dottikon «Mit reinen Schlagworten ist niemandem gedient»: Knatsch um Tieffurtbrücke geht weiter Der Gemeinderat hat sich gefreut, dass er durch einen runden Tisch endlich Befürworter und Gegner einer neuen Tieffurtbrücke ins Boot holen konnte. Doch jetzt sind die Gegner, das Referendumskomitee, wütend. Das sind die Gründe.

Die Tieffurtbrücke spaltet Dottikon. Klar ist, dass die heutige Autobrücke über die Bünz abgerissen werden muss. Dies, weil sie nach der Bünzrevitalisierung, die 2024/2025 vom Kanton durchgeführt und den Bünzlauf verbreitern wird, zu kurz sein wird, um den Bach zu überspannen. Die Frage ist: Soll die Brücke ersetzt werden? Und wenn ja, wie gross soll sie werden?

Die Tieffurtbrücke in Dottikon ist der Zankapfel, um den in Dottikon derzeit viel diskutiert wird. Wird die Brücke ersetzt? Und wenn ja, wie gross soll sie werden? Bild: Nathalie Wolgensinger

An der Wintergmeind 2022 wurde ein Ersatzneubau beschlossen. Dieser wurde anschliessend von einem Referendum gekippt. Der Gemeinderat muss eine neue Lösung finden. Zuletzt hat er Ende August Befürworter und Gegner an einen runden Tisch geladen. Zufrieden meldete er anschliessend, dass er zwei Varianten prüfen werde: eine Autobrücke sowie eine, wenn möglich, deutlich günstigere Brücke für Velos und Zufussgehende.

Jetzt ist das Referendumskomitee wütend. Es meldete sich via «Generalanzeiger» zu Wort. Die drei Vertreterinnen und Vertreter des Komitees waren am runden Tisch beteiligt. Und sie reden von einem «klaren Vertrauensbruch» seitens des Gemeinderats.

«Wenig Interesse und Kooperationswille»

In ihrem Schreiben betonen sie sich mehrfach, dass sie über 65 Prozent der Stimmbevölkerung repräsentieren, da so viele das Referendum unterschrieben haben. Für sie gibt es zwei Möglichkeiten: eine Autobrücke oder gar keine Brücke. Allerdings: «Wir haben gesagt, dass wir allenfalls auf ein weiteres Referendum verzichten, wenn eine erheblich günstigere Variante (die Rede war von 200’000 Franken) der Fussgängerbrücke von der Gemeindeversammlung angenommen würde.»

Dies bedeute nicht, dass sie mit einer günstigeren Fussgängerbrücke einverstanden wären. «Wir haben nur gesagt, dass wir bei einem massiv günstigeren Projekt wohl kaum nochmals die Energie aufbringen, um ein Referendum zu starten. Wenn die Stimmbürger nicht bereit sind, unser Anliegen auch an der Gemeindeversammlung zu unterstützen, müssen wir wohl einfach akzeptieren, dass dieses Geschäft für die Mehrheit nicht relevant ist». heisst es weiter.

Noch am Politapéro Anfang September freute sich der Dottiker Gemeinderat um Gemeindeammann Roland Polentarutti (zweiter von links) über die zwei neuen Varianten, die nun geprüft werden. Bild: Andrea Weibel

Das Komitee enerviert sich zudem, dass der Gemeinderat die Ergebnisse des runden Tisches veröffentlicht hat, da Stillschweigen vereinbart worden sei.

Stillschweigen wäre weder möglich noch sinnvoll

Der Gemeinderat zeigt sich in seinen «Mitteilungen aus dem Gemeindehaus» nun erstaunt darüber, dass die drei Vertreter des Referendumskomitees für sich in Anspruch nehmen, genau zu wissen, was die Mehrheit der Bevölkerung will. Denn die beiden Varianten, die der Gemeinderat nun prüft, dienen dazu, «die Entscheidungsfreiheit der Gemeindeversammlung, bzw. der gesamten Dorfbevölkerung zu wahren». Er betont: «Sollte keine der beiden Varianten eine Mehrheit finden, so wird es dann gar keine Brücke in der Tieffurt geben.»

Mit der Bünzrevitalisierung wird die Tieffurtbrücke nicht mehr lang genug sein, um den Bach zu überspannen. Darum muss sie weg. Ob es eine neue gibt, wird sich zeigen. Bild: zvg

Dass Stillschweigen vereinbart worden sei, sei falsch. «Dies wäre auch gar nicht möglich oder sinnvoll gewesen, da ja die Ergebnisse für das weitere Vorgehen notwendig waren und die Medien über das Stattfinden des runden Tisches berichtet hatten», erklärt der Gemeinderat weiter.

Für einen konstruktiven Dialog sei er stets offen. «Ein Dialog bedingt jedoch, dass dieser zum Austausch der gegenseitigen Standpunkte mit allen Interessengruppen geführt wird. Mit reinen Schlagworten ist niemandem gedient.»