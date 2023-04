Dottikon Mit Florian Ast und Dada Ante Portas: So präsentiert sich das Line-up des «Sounds of Garden»-Festival Insgesamt 13 Bands werden dieses Jahr vom 29. Juni bis zum 1. Juli am «Sounds of Garden»-Festival im Rosengarten in Dottikon auftreten.

Impression des Festivalgeländes des «Sounds of Garden» in Dottikon. Bild: zvg

Bereits zum 8. Mal findet vom 29. Juni bis zum 1. Juli das kleine, familiäre Musikfestival «Sounds of Garden» im Rosengarten der Gärtnerei und Baumschule Richard Huber AG in Dottikon statt. Mit viel Liebe und Hingabe haben die Mitglieder des eigens dafür gegründeten Vereins «Kunstgunst» in den letzten Jahren unzählige Stunden Freizeit investiert und ein Kulturerlebnis mit einer besonderen Atmosphäre auf die Beine gestellt.

Heuer werden 13 Bands, alle aus der Schweiz, in Dottikon spielen. Unter ihnen bekannte Grössen wie Florian Ast, Dada Ante Portas oder Open Season, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch mit von der Partie sind Denis Kiss, Ginger And The Alchemists, No Future, Tan Pickney, Tobias Jensen und das SRF3-Best-Talent Mattiu Defuns.

Neu gibt es Festivalpässe für mehrere Tage

Wie schon in den vergangenen Jahren bietet das «Sounds of Garden» auch diesen Sommer an jedem Festivalabend Newcomer-Bands eine Bühne. Zu entdecken gibt es Tobias Jensen, Daens, Diosmos, Marea Nucha und Red Tunes.

Die Veranstalter legen grossen Wert auf qualitativ hochstehende, abwechslungsreiche Küche. Das «Gourmet-Ticket» vereint dabei den Gaumen- mit dem Ohrenschmaus. Neu gibt es die Möglichkeit, 1-, 2- und 3-Tages-Festivalpässe zu erwerben. (az)