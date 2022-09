Dottikon Kein Strom mehr aus dem Kleinwasserkraftwerk an der Bünz: Die Ackermanns haben eine Vision Die Dottiker Tieffurtmühle verfügt über ein eigenes Kleinwasserkraftwerk, das Strom für das Wohnhaus und seine Heizung liefert. Damit ist nun aber Schluss: 2023 wird das Wehr abgerissen. Die Brüder Ackermann haben eine originelle Idee, wie sie den Weiler künftig nutzen können.

Daniel (links) und Rudolf Ackermann stehen auf dem Wehr, das voraussichtlich nächstes Jahr abgerissen wird. Nathalie Wolgensinger

Für die Besucherin nimmt Rudolf Ackermann die Turbine in Betrieb. Sie befindet sich in einem Anbau der ehemaligen Mühle, am Ende des Mühlekanals. Die Anlage setzt sich knatternd und ratternd in Betrieb und die Nadel der Leistungsanzeige bewegt sich nach kurzer Zeit zitternd in Richtung 10 Kilowatt. Die beiden Brüder strahlen: Ihr Kleinwasserkraftwerk versorgte in den vergangenen Jahrzehnten unter anderem das Wohnhaus und die Wärmepumpe mit Strom. Doch damit ist nun Schluss.

Die Bünz wird auf dem Dottiker Gemeindegebiet revitalisiert. Das bedingt einige Änderungen. Doch nicht nur die Revitalisierung macht die Weiterführung des Kleinwasserkraftwerkes unmöglich. Rudolf Ackermann sagt mit Blick auf seine Statistik über die vergangenen Jahrzehnte: «Wir spüren den Klimawandel deutlich. Die Jahresleistung hat kontinuierlich abgenommen.»

Das Schaltbrett des Kleinwasserkraftwerkes. Nathalie Wolgensinger

So konnte das Kleinwasserkraftwerk in den Sommermonaten der vergangenen Jahre gar nicht mehr betrieben werden, die Bünz führte schlicht zu wenig Wasser. Dass sich dies in naher Zukunft ändern wird, damit ist leider nicht zu rechnen.

Das ehehafte Wasserrecht gilt nicht mehr

Erstmals urkundlich erwähnt wird die Tieffurt 1179 in einem Schutzbrief von Papst Alexander III, darin steht, dass der Tinghof Totinchon mit der heutigen Tieffurtmühle im Besitz des Klosters Muri ist. 1351 gelangten Hof und Mühle in den Besitz des Klarissenklosters Königsfelden. 1789 verkaufte Untervogt Fischbach von Dottikon die Tieffurt an den Bären-Wirt Ackermann in Othmarsingen.

Die Turbine befindet sich unterhalb der Metallgitter. Nathalie Wolgensinger

Seither ist die Liegenschaft im Besitz der Familie Ackermann. Einige Jahrhunderte lang wurden in der Mühle Weizen und Ölsaat verarbeitet. Die Wasserräder wurden 1916 durch eine Turbine ersetzt. Die Tieffurtmühle besitzt seit Jahrhunderten ein ehehaftes Wasserrecht.

Vor drei Jahren entschied das Bundesgericht, dass diese Wasserrechte den heute geltenden Vorschriften angepasst werden. Das bedeutet, dass es abgeschafft und durch eine befristete Konzession ersetzt wird. 2023 läuft die Konzession des Dottiker Kleinkraftwerks aus.

Nebst einem alten Bauerngarten wird auch die Hühnerhaltung noch gepflegt. Nathalie Wolgensinger

Ob die Anlage der Familie Ackermann eine neue erhalten wird, ist äusserst fraglich. Daniel Ackermann sagt: «Gemäss heute gültiger Wassernutzungsverordnung muss die Mindestleistung eines Kleinkraftwerkes 50 Kilowatt betragen.» Zudem sei die Bünz im Richtplan des Kantons nicht mehr für die Kleinwasserkraftnutzung vorgesehen.

Die Dottiker Anlage produzierte in guten Jahren, wie etwa 1995, bis zu 92 Megawattstunden Strom, im Jahr 2019 waren es auf Grund der geringen Wasserführung noch 29 Megawattstunden.

Sein Bruder doppelt nach: «Bei einer Erneuerung der Konzession müsste die Restwassermenge mindestens 270 Liter pro Minute betragen.» Mit Restwasser ist jene Menge Wasser gemeint, die unterhalb von Wasserentnahmen noch vorhanden sein muss. Dies sichert die natürliche Funktion des Gewässers und den notwendigen Durchfluss, damit die Fische auf- und absteigen können. Diesen Wert erreicht die Bünz nicht.

Die Geschwister haben einen Plan: Ferien im Baudenkmal

Die Familie hat sich den Entschluss nicht einfach gemacht. Denn die Einstellung des Kleinwasserkraftwerkes hat zur Folge, dass das Wehr entfernt und der Mühlekanal verschlossen wird. Diese Massnahme kommt den Fischen zugute, sie können künftig ungehindert passieren, weil die Bünz dann wieder ein Fliessgewässer ist. Bisher staute sich der Bach oberhalb des Wehrs und ähnelte damit eher einem Stausee.

Wie sehr dieser Entscheid schmerzt, verdeutlicht Daniel Ackermann:

«Die Wassernutzung hatte über all die Jahrhunderte eine prägende Bedeutung für unsere Familie, sie war ein Teil unserer Tradition.»

Die Brüder und ihre Schwester Maria-Lina Ackermann wollen den Weiler Tieffurt-Mühle erhalten. Ein Teil der Fassaden des Wohnhauses steht unter Denkmalschutz. Das macht eine künftige Nutzung nicht eben einfach.

Das Wohnhaus im Vordergrund soll erhalten bleiben. Künftig kann man hier Ferien im Baudenkmal machen. Nathalie Wolgensinger

Aber die Geschwister haben eine Zukunftsvision. Die gut erhaltenen Wohnräume wollen sie künftig als Ferienwohnung, im Rahmen von Ferien im Baudenkmal, vermieten. Das Mühlegebäude möchten sie umgestalten und eine neue Nutzung ermöglichen, die dem speziellen Charakter des Ortes Rechnung trägt.

Die Studie eines Architekturbüros zeigt auf, dass eine gemischte Form von Wohnen und Gewerbe attraktiv wäre. Der Zeitpunkt dafür stimmt: Die Gemeinde Dottikon überarbeitet derzeit ihre Bau- und Nutzungsordnung. Die Neugestaltung des Weilers Tieffurt-Mühle am Ufer der revitalisierten Bünz soll in das Planwerk einfliessen.