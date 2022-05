Dottikon «Jetzt macht das Organisieren endlich wieder Spass»: Das kleine Festival im Rosengarten geht in die siebte Runde Es ist eines der einzigen Open-Air-Festivals, die auch während der Coronazeit stattfinden konnten: das Sounds of Garden im prächtigen Schaugarten von Rosen Huber in Dottikon. Vom 30. Juni bis 2. Juli steht es wieder für einen romantischen Ort mit feinem Essen, tollen Leuten und ganz viel Musik.

Fröhlich, bunt und blumig: So sah das Sounds of Garden 2020 aus. zvg / Marco Müller

Es war eine kleine Insel der Normalität während der verrückten Coronazeit: das Sounds of Garden, das Musikfestival im Rosengarten. Weil es so klein ist und generell pro Abend etwa 300 bis 400 Besuchende zählt, konnte es die Schutzgrenze von 300 Leuten, die der Bund damals vorgab, gut einhalten. Dennoch ist Mitorganisator Jascha Baumann glücklich, dass sie jetzt ihre Energie nicht mehr in Schutzkonzepte, sondern ins Festival selber stecken können:

«Jetzt macht das Organisieren endlich wieder Spass. Wir können Vollgas geben.»

Schon zum siebten Mal lädt das Sounds of Garden mitten in der Rosenblütezeit in den herrlichen Schaugarten von Rosen Huber in Dottikon. Das Publikum kann vor der Bühne tanzen, die gebauten Möbel mitten auf dem Platz geniessen oder einfach im Gras zwischen den Rosensträuchern sitzen und der Musik lauschen. Das war in den vergangenen sechs Jahren schon schön. Aber es soll noch besser werden, verspricht Baumann.

Die Bühne wird verschoben, so kommt der Garten mehr zur Geltung

Um den Rosengarten noch besser ins Festival zu integrieren, soll die Bühne verschoben werden. Wie genau, werden die Besuchenden dann schon sehen. Auf der Bühne wird wie gewohnt am Donnerstagabend vier jungen, regionalen Bands die Chance auf einen Auftritt gegeben. «Am Donnerstag ist der Eintritt frei, das haben wir immer schon so gemacht. Damit wollen wir den Leuten aus den umliegenden Dörfern, die allenfalls abends die Musik hören, Danke sagen für ihr Verständnis», sagt Baumann.

Auch nachts bietet das kleine Festival im Rosengarten eine ganz spezielle Atmosphäre. zvg / Marco Müller

Am Freitag und Samstag treten üblicherweise Schweizer Bands auf – für einmal kommt aber auch eine aus dem Ausland. «Normalerweise nehmen wir nur einheimische Bands ins Programm», so Baumann. «Aber dieses Jahr schien es, als wollten alle an grösseren Konzerten oder Festivals spielen, weil sie das so lange nicht konnten. Darum haben wir die britische Rockband Will and the People aus London ins Programm aufgenommen.»

Jedes Jahr sind es eher unbekanntere Bands, aber der eine oder andere bekannte Name ist dennoch immer darunter. Dieses Jahr sind das die beiden Bands Shem Thomas und Carrousel. «Vielleicht sagen einem die Namen nichts, aber die Songs laufen immer wieder im Radio», freut sich Baumann.

Die Küche steht unter dem Motto «E Portion Tradition»

Ein Highlight für viele ist auch das Gourmet-Menu, das jeweils am Samstag auf Vorbestellung serviert wird. «Es stand allerdings auf der Kippe, denn wir haben ein neues Küchen- und Barteam, da wussten wir nicht, ob sie ebenfalls ein solches Menu anbieten möchten», erzählt Baumann. «Aber sie kennen unser Festival schon lange und fanden, selbstverständlich gebe es wieder ein Gourmet-Menu.»

Dieses Mal steht das unter dem Motto «E Portion Tradition». Baumann führt aus: «Wir fanden, wenn wir schon auf einheimische Bands achten, warum sollen wir das dann nicht auch einmal im Menu aufnehmen?» Im Gourmet-Menu wird beispielsweise ein Bürgermeisterstück aus dem Smoker serviert. «Und am Essensstand gibt es Gerichte wie Raclette, Älplermagronen oder Zürigschnätzlets.»

Der Vorverkauf ist eröffnet, die Organisierenden sind bereit und die Rosen bilden ihre Knospen, damit sie Ende Juni bereit sind, um das kleine Open Air im Rosengarten so richtig romantisch zu gestalten.