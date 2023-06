Dottikon Gmeind lehnt Überweisungsantrag ab: «Wir schauen dem Gemeinderat auf die Finger» Die Dottiker Gemeindeversammlung lehnte den Überweisungsantrag von Daniel Zimmermann ab, in dem er die eine Revision der Gemeindeordnung forderte. Damit gibt er sich nicht geschlagen und kündigt an, eine Initiative zu starten.

Ein wenig ärgert sich Daniel Zimmermann schon, dass er nicht mehr Dottikerinnen und Dottiker zum Mitmachen motivieren konnte. Bloss 11 Personen stimmten seinem Überweisungsantrag zu, der Rest der rund 70 Teilnehmenden der Gemeindeversammlung lehnte ihn ab.

Dass vergleichsweise wenig Bürgerinnen und Bürger an der Gmeind teilnahmen, sei der kurzen Traktandenliste (Rechenschaftsbericht, Einbürgerungen und ein Kreditantrag für den Ersatz einer Wasserleitung) und dem schönen Wetter geschuldet, ist Zimmermann überzeugt. Ausserdem habe er nicht aktiv Werbung für seinen Überweisungsantrag gemacht, fügt er an.

Zimmermann schlug der Gemeindeversammlung gleich zwei Änderungen für die Dottiker Gemeindeverordnung vor. Er möchte, dass der Gemeinderat zum Abschluss von Verträgen über Liegenschaftsverkäufe sowie dem Erwerb von Dienstbarkeiten, Kauf- und Baurechten nur noch bis zum Höchstbetrag von 20’000 Franken ermächtigt ist. Bisher liegt die Kompetenzsumme des Gemeinderates bei 500’000 Franken. Zimmermann begründet dies wie folgt: «Künftig soll das Vermögen der Gemeinde geschützt und Transparenz geschaffen werden.»

«Wir wollen die Hürde heruntersetzen»

Bei Liegenschaftskäufen sei es notwendig, dass der Gemeinderat schnell handeln könne, bei Verkäufen hingegen sei dies nicht der Fall, da könne man gut noch warten bis zur nächsten Gemeindeversammlung, so Zimmermann. Nebst dieser Änderung beantragte er, dass neu 5 Prozent der Stimmberechtigten ein Referendumsbegehren verlangen können. Bisher braucht es einen Fünftel der Stimmberechtigten, die das Begehren mit ihrer Unterschrift verlangen.

Im Dottiker Gemeindehaus berät der Gemeinderat seine Geschäfte. Bild: Andrea Weibel (30. 1. 2020)

«Wir wollen die Hürde heruntersetzen, die man bisher nehmen musste, um ein Referendum zu lancieren», erzählt er am Montag auf telefonische Nachfrage der AZ. Zimmermann weiss aus Erfahrung, wie schwierig es sein kann, diese Unterschriften zu sammeln. Er gehört zu den Initianten, die sich gegen die neue autofreie Tieffurtbrücke auflehnten und das Referendum ergriffen. Dieses wurde am Abstimmungssonntag, 18. Juni, von der Dottiker Stimmbevölkerung gutgeheissen.

Dass sein Überweisungsantrag abgelehnt wurde, hindert ihn nicht daran, nun Unterschriften für eine Initiative zu sammeln. Er kommentiert: «Es wäre bedeutend einfacher gewesen, wenn mein Überweisungsantrag gutgeheissen worden wäre und die Versammlung im Herbst darüber hätte abstimmen können. Nun müssen wir halt 200 Unterschriften für eine Initiative sammeln.» Er ist aber überzeugt, dass er diese Unterschriften zusammenbringen wird.

Ein Mitbestimmungsrecht schaffen

Zimmermann stört sich beispielsweise daran, dass man an der Gemeindeversammlung öffentlich stimmen muss. Er wisse denn auch von vielen Dottikerinnen und Dottiker, die aus diesem Grund nicht an der Gmeind teilnehmen würden. Aber auch ältere und kranke Mitbürger, die nicht an der Versammlung teilnehmen können, verschaffe man so eine Stück weit ein Mitbestimmungsrecht, in dem man die Referendumsquote herabsetze.

Auf die Frage, weshalb er sich nicht in den Gemeinderat wählen lässt, antwortet er: «Wir sind die, welche dem Gemeinderat auf die Finger schauen.»