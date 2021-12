Dottikon Frontalkollision nach Ausweichmanöver: 25-Jähriger muss Führerausweis abgeben Gestern Freitag kam es am späten Nachmittag in Dottikon zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen. Verletzt wurde niemand. Es entstand grosser Sachschaden.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Wohlerstrasse in Dottikon. Ein auf der Wohlerstrasse in Richtung Dottikon fahrender 25-jähriger Lenker musste aufgrund eines Bremsmanövers des Fahrzeuges vor ihm bremsen.

Da ihm auch eine Vollbremsung nicht genügte, um eine Kollision zu verhindern, wich er mit seinem Toyota nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Nissan einer 53-jährigen Automobilistin.

Der hinter dem Toyota fahrende 60-jährige Automobilist streifte in der Folge den Toyota ebenfalls. Bei den Kollisionen wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Der Führerausweis wurde dem 25-jährigen Lenker zu Handen der Entzugsbehörde abgenommen.

Die Polizeibilder vom Dezember 2021: