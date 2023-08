Dottikon Der Turnverbands-Präsident wünscht sich mehr Verrücktheit, um neue Perspektiven zu schaffen Am Montagabend lud der Dottiker Gemeinderat zur Bundesfeier. Einwohner Jörg Sennrich, der den Aargauischen Turnverband präsidiert, hielt die Festrede.

Gemeindeammann Roland Polentarutti begrüsst die Gäste in Dottikon. Bild: Verena Schmidtke

Gemeindeammann Roland Polentarutti freute sich bei der Begrüssung über gut 330 Besuchende auf dem Areal des Schulhauses Risi. In Bezug auf den Festredner konnte er feststellen, dass sie sich beide auf sportlicher Ebene engagieren: er im Aargauischen Tennisverband, Jörg Sennrich im Aargauischen Turnverband. Damit übernahm der Vorgestellte gut gelaunt zunächst zwischen den Besuchenden umhergehend das Wort.

Jörg Sennrich, Präsident des Aargauischen Turnverbands, bei seiner Rede. Bild: Verena Schmidtke

In seiner Festrede wandte sich Jörg Sennrich besonders dem Thema Zukunft mit weiteren wichtigen Punkten zu: «Und wenn uns etwas verbindet, ist es vermutlich eine Grundhaltung zu Themen wie Sicherheit und Freiheit, welche wir Schweizerinnen und Schweizer haben.» Dabei sei in den letzten Monaten und Jahren das Mass an Unsicherheit gewachsen. Für viele sei klar, dagegen müsse man sich sicherer machen.

Die Leute sind in Scharen gekommen, um die Festrede von Jörg Sennrich zu hören. Bild: Verena Schmidtke

«Meine Erfahrung zeigt aber, dass nicht jede neue Sicherheitsmassnahme die Sicherheit erhöht, und vor allem ist irgendwann die Freiheit komplett weg», befindet er. Und man verpasse das Leben. Etwas mehr Verrücktheit, wie ein Sprung mit Kleidern in einen Pool, wünsche er sich. Denn verrückt komme von verrücken: «Etwas verrücken heisst zur Seite schieben, dies wiederum schafft neue Perspektiven.» Die Gesellschaft und nicht zuletzt die Jugend brauche Perspektiven.

Abschliessend sagte Jörg Sennrich: «Wir Schweizer müssen weiterhin unseren Weg gehen. Und wir werden stolpern.» Genauso wie fallen und wieder aufstehen, vermutlich auch mehrere Male. So seien Fortschritt und Entwicklung. «Leistung wird von uns täglich gefordert. Schaffen wir gemeinsam den Rahmen, dass es uns und unserer Jugend gelingt, die Schweiz zukunftsfähig zu halten», stellte er fest.

Die Musikgesellschaft Dottikon umrahmt die Bundesfeier am 31. Juli. Bild: Verena Schmidtke

Denn die Zukunft der Schweiz sei in der Tat spannend: «So wünsche ich uns allen weiterhin grosse Lust auf unsere Schweiz und weiterhin grosse Lust, ein Teil unserer vielfältigen Schweiz zu sein.»