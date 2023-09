Dottikon Der runde Tisch brachte zwei Lösungsvorschläge für die Tieffurtbrücke Sie ist zum Politikum geworden, die Tieffurtbrücke in Dottikon. An der Gemeindeversammlung im November 2022 hiess die Versammlung den Ersatz des sanierungsbedürftigen Bauwerks gut. Ein Referendum stiess den Entscheid um. Nun haben sich Befürworter und Gegner an den runden Tisch gesetzt.

Kaum ein Thema spaltete das Dorf in den vergangenen Jahren so tief wie die Diskussion um den Ersatz der Dottiker Tieffurtbrücke. Sie ist viel mehr als bloss eine Brücke, sie ist auch eine beliebte Ausweichstrecke für all jene, die den dichten Verkehr im Zentrum des Dorfes umfahren wollen.

Die Tieffurtbrücke ist sanierungsbedürftig, das ist unbestritten. Ob sie später aber wieder für den Verkehr freigegeben werden soll, ist umstritten. Bild: zvg

Ende November des vergangenen Jahres befassten sich die Stimmberechtigten ein erstes Mal mit dem Thema. Damals schlug der Gemeinderat vor, mit einem 500’000-Franken-Projekt zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Eine auf 2,5 Meter verschmälerte Brücke soll das Naherholungsgebiet aufwerten und das Quartier ennet der Bünz, Dank eines Fahrverbotes, vom Durchgangsverkehr entlasten. Der Ersatz der Brücke wurde auch deshalb notwendig weil die Bünz renaturiert und dadurch das neu entstehende Bachbett verbreitert wird.

Dieses Vorhaben wurde damals kontrovers diskutiert. Einige warnten vor dem zusätzlichen Verkehr im Dorfkern, falls die Brücke für Autos gesperrt wird. Dies besonders in Hinsicht auf die Schulwegsicherheit. Andere befürchteten, dass es vermehrt zu heiklen Verkehrssituationen auf der engen Tieffurtstrasse und -brücke kommt, falls sie weiterhin befahren werden dürfe.

Ein Bürger stellte einen Rückweisungsantrag für das Projekt und den damit verbundenen Kredit von 500’000 Franken. Er verlangte, dass der Gemeinderat das Konzept überarbeitet, sodass die Brücke auch vom motorisierten Verkehr genutzt werden kann. Sein Antrag scheiterte, die Versammlung hiess den Kredit gut.

Ein Referendum brachte das Geschäft an die Urne

Die Gegner des Projektes wurden in der Folge aktiv und bereits am 22. Dezember reichte das Referendumskomitee 496 gültige Unterschriften auf der Gemeindekanzlei ein. Das sechsköpfige Referendumskomitee störte sich daran, dass die Tieffurtbrücke mit einem Fahrverbot belegt werden sollte. Die Mitglieder des Komitees äusserten die Befürchtung, dass dies für zusätzlichen Verkehr im Dorfzentrum bei der Kirche und auf der Mitteldorf- und Bahnhofstrasse sorgen werde.

Denn dort verläuft auch der Schulweg vieler Kinder. Die Verkehrssicherheit in Dottikon nannte das Komitee denn auch als eines der Hauptanliegen. Ausserdem diene die Brücke den angrenzenden Quartieren als Erschliessungsstrasse, das seien gegen 500 Haushaltungen. Am 18. Juli dieses Jahres hatten die Dottikerinnen und Dottiker an der Urne zu entscheiden. Von 840 gültigen Stimmen waren 551 gegen das Projekt. Nur 289 stimmten für die Brücke, wie sie der Gemeinderat vorgesehen hatte.

Nun liegen zwei Möglichkeiten zur Wahl vor

Nun lag der Ball wieder beim Gemeinderat. Und dieser lud Gegner und Befürworter Ende August zum runden Tisch ein. Das Ergebnis der Diskussionsrunde lasse sich in zwei Statements zusammenfassen, informiert der Gemeinderat. Die Gegner der Autobrücke hätten sich auf den Standpunkt gestellt «entweder gar keine Brücke oder dann eine Fussgänger-und Velobrücke».

Die Brücke dient dem angrenzenden Quartier als Erschliessungsstrasse. Bild: zvg

Die Befürworter hingegen hiessen der Ersatz der bisherigen Brücke gut und konnten sich auch mit einem günstigeren Fussgänger-Velobrücke einverstanden erklären.

Der Gemeinderat schreibt in seiner Mitteilung, dass er die Varianten günstigere Brücke und Autobrücke prüfen werde. Möglich sei auch, dass die laufende Revision der Bau- und Nutzungsordnung eine alternative Erschliessung aufzeige oder sich gegen oder für eine Autobrücke ausspreche.

Man werde nun prüfen, ob die Erschliessung für den Verkehr überhaupt Bewilligungsfähig sei. Noch offen sei, ob das Geschäft tatsächlich, wie vorgesehen, an der nächsten Gemeindeversammlung so traktandiert werden könne.