Dottikon Das Referendumskomitee bezieht Stellung zur Sanierung der Tieffurt-Brücke: «Wir wollen die Abstimmung nicht gefährden» Die Sanierung der Tieffurt-Brücke in Dottikon schlägt hohe Wellen. Gegen den Gemeindeversammlungsbeschluss wurde Beschwerde beim Kanton eingereicht und zugleich wurde das Referendum ergriffen. Nun bezieht das Referendumskomitee Stellung.

Die Tieffurtbrücke in Dottikon soll für 500’000 Franken erneuert und dann autofrei werden. Bild: zvg

Die Gemeindeversammlung von Mitte November des vergangenen Jahres schlägt nach wie vor hohe Wellen in Dottikon. Damals legte der Gemeinderat dem Souverän den Kredit für die Sanierung der Brücke in der Höhe von 500’000 Franken vor. Die Versammlung hiess diesen mit 90:56-Stimmen gut.

Mit diesem Entscheid zeigten sich damals einige Personen nicht zufrieden. Sechs reichten bei der Gemeindeabteilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres in Aarau eine Beschwerde ein. Sie rügten darin, dass an der Gmeind gewisse Mängel im Verfahrensablauf gemacht worden seien. Im Kern ging es darum, dass es Vertretenden der Besitzerfamilie des Areals Tieffurtmühle erlaubt worden war, sich an der Versammlung über den Kredit zu äussern.

Nach Ansicht der Beschwerdeführenden habe es sich um nicht stimmberechtigte Personen gehandelt. Ausserdem hätten sich diese während der Abstimmung in den Ausstand begeben müssen, weil sie ein unmittelbares und persönliches finanzielles Interesse am Geschäft hätten, monierten die Einsprechenden weiter.

Die Beschwerde wurde teilweise zurückgezogen

Die Gemeindeabteilung des Kantons befasste sich mit der Beschwerde und kam zum Schluss, dass die Gemeindeversammlung rechtens abgelaufen ist und wies diese ab. Nun meldet sich das Komitee zu Wort und stellt ihre Sicht der Dinge dar. Es legt Wert auf die Feststellung, dass man sich zuerst mit dem Sammeln der Unterschriften für das Referendum beschäftigen musste, bevor die Beschwerde eingereicht werden konnte.

Man habe sich erst nachher beim Rechtsdienst erkundigt, was die Beschwerde bewirken werde. «Eine Gutheissung unserer Beschwerde würde den Gemeindeversammlungsbeschluss ungültig werden lassen und damit unsere Referendumsabstimmung gefährden», schreibt Daniel Zimmermann im Namen des Komitees. Aus diesem Grund habe man die Beschwerde teilweise zurückgezogen und verlangt, dass bloss der Sachverhalt geklärt werde.

Nach wie vor ist das Komitee aber der Meinung, dass der Vertreter der Besitzerfamilie sich nicht als Fachperson hätte äussern dürfen. Zimmermann präzisiert: «Wer an der Gemeindeversammlung anwesend war, konnte unschwer erkennen, dass der nicht stimmberechtigte Gast sich keinesfalls als Fachperson geäussert, sondern ausschliesslich seine eigenen Interessen vertreten hat.» Das liesse sich auch mit Audio- Aufzeichnungen belegen, ist er überzeugt.

Das Komitee schreibt in seiner Mitteilung, dass man nun alle Hoffnung in den Ausgang der Urnenabstimmung vom Wochenende vom 18. Juni lege.