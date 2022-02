Dottikon Beim Schulhaus Risi und an der Bünz: Gemeinde schränkt Nutzung der öffentlichen Parkplätze ein Bis anhin war in Dottikon das dauerhafte Parkieren beim Schulhaus Risi und am Bünz-Parkplatz ohne Einschränkungen möglich. In Zukunft soll die Nutzung unter der Woche nur mit Parkkarte, und auf sechs Stunden begrenzt, erlaubt sein.

Beim Parkplatz des Schulhauses Risi in Dottikon wird Parkieren nur noch mit Parkkarte unter der Woche erlaubt sein. Marc Ribolla

Dauerhaftes Parkieren ist in der Gemeinde Dottikon seit einiger Zeit im Dorf nur noch an einzelnen Stellen auf Quartierstrassen oder öffentlichen Parkplätzen möglich. So zum Beispiel beim Kiesparkplatz an der Bünz oder beim Parkplatz beim Schulhaus Risi. Diese Möglichkeit werde auch rege genutzt, teilt die Verwaltung mit.

Der Gemeinderat hat diese Tatsache bemerkt und ergreift nun eine Massnahme gegen Fahrzeuglenkende, die dauerhaft ihre Autos oder Anhänger auf öffentlichem Grund abstellen. Dabei hat er die beiden öffentlichen Parkplätze im Risi und denjenigen an der Bünz im Bereich der Asylbaracke speziell im Fokus.

«Mit der neuen Signalisation wird das dauerhafte Abstellen von Fahrzeugen auf diesen Plätzen ohne entsprechende Parkkarte nicht mehr erlaubt sein», hält der Gemeinderat fest. Damit die Fahrzeughalterinnen und -halter nicht wieder in die Quartiere ausweichen und nach neuen Parkplätzen suchen, können die Betroffenen auf den beiden entsprechenden Parkplätzen einen Platz mieten.

Miete kostet 30 Franken monatlich

Die Mietkosten werden für einen Parkplatz bei 30 Franken pro Monat liegen. Wer eine Jahresparkkarte beziehe, bekomme diese zum reduzierten Preis von 300 Franken. Entsprechende Vignetten oder Parkkarten können bei der Gemeindekanzlei bezogen oder online auf der Homepage der Gemeinde bestellt werden, sobald die Parkregelung in Rechtskraft erwachsen ist und die Signalisationstafeln aufgestellt sind.

Auf dem Risi-Parkplatz wird das dauerhafte Abstellen von Wohnwagen, Anhängern und dergleichen verboten. Die Anzahl mietbarer Abstellplätze wird auf fünf beschränkt. Auf dem Kiesparkplatz an der Bünz können auch Eigentümer von Anhänger und Wohnwagen und dergleichen einen Dauerparkplatz mieten. Die Anzahl vermietbarer Parkplätze wird dort auf 20 beschränkt.

«Das Parkieren übers Wochenende vom Freitagabend bis Sonntagmitternacht bleibt weiterhin auf beiden Parkplätzen gratis erlaubt. In der übrigen Zeit ist die Parkzeit auf sechs Stunden beschränkt», schreibt die Gemeinde weiter. Die Signalisationsänderungen werden erst nach erfolgter Signalisation rechtskräftig. Die Unterlagen können während der Auflagefrist auf der Gemeindekanzlei Dottikon eingesehen werden. Noch sind Einsprachen gegen die Beschränkungen schriftlich beim Gemeinderat möglich. (az)