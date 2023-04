Dottikon An der umstrittenen Gmeind zur Sanierung der Tieffurt-Brücke verlief alles rechtens: Kanton weist Beschwerde ab Im November 2022 gab die Dottiker Gemeindeversammlung ihre Zustimmung zum Kredit für die Sanierung der Tieffurt-Brücke. Teilnehmende rügten danach den Ablauf der Versammlung und reichten Beschwerde beim Kanton ein. Nun wurde diese abgewiesen.

An dieser Dottiker Gmeind im November 2022 wurde über den Kredit

für die Tieffurt-Brücke entschieden. Bild: Laura Koller

Die geplante Sanierung der Tieffurt-Brücke in Dottikon, die anschliessend auch autofrei werden soll, sorgt seit Monaten im Dorf für Diskussionen. Und sie beschäftigt auch die juristischen Instanzen bis nach Aarau. Fakt ist, dass an der sehr gut besuchten Gemeindeversammlung Mitte November ein entsprechender Kredit in der Höhe von 500 000 Franken von den anwesenden Stimmberechtigten mit 90:56-Stimmen angenommen wurde.

Mit diesem Entscheid zeigten sich damals einige Personen nicht zufrieden. Sechs reichten daraufhin bei der Gemeindeabteilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres in Aarau eine Beschwerde ein. Sie rügten darin, dass an der Gmeind gewisse Mängel im Verfahrensablauf gemacht worden seien. Im Kern ging es darum, dass es Vertretenden der Besitzerfamilie des Areals Tieffurtmühle erlaubt worden war, sich an der Versammlung über den Kredit zu äussern.

Nach Ansicht der Beschwerdeführenden habe es sich um nicht stimmberechtigte Personen gehandelt. Ausserdem hätten sich diese während der Abstimmung in den Ausstand begeben müssen, weil sie ein unmittelbares und persönliches finanzielles Interesse am Geschäft hätten, monierten die Einsprechenden weiter.

Vertretende der Besitzerfamilie als Fachpersonen bezeichnet

Nun hat die Gemeindeabteilung sich mit der Beschwerde befasst und kommt zum Schluss, dass die fragliche Dottiker Gemeindeversammlung in dieser Sache rechtens abgelaufen ist. Sie hat deshalb die Beschwerde abgewiesen. Dies teilt die Gemeinde Dottikon mit.

Die Tieffurtbrücke in Dottikon soll für 500 000 Franken erneuert und dann autofrei werden. Bild: zvg

Eine Gmeind sei grundsätzlich öffentlich. «Nicht stimmberechtigte Fachleute dürften zu einem Projekt Erläuterungen und Informationen abgeben und auch Fragen aus der Versammlung beantworten. Im vorliegenden Fall spreche nichts dagegen, den Vertreter der Besitzerfamilie als Fachperson zu qualifizieren», heisst es in der Mitteilung.

Die Äusserungen dieses Vertreters würden nicht über eine allgemeine Information hinausgehen, findet die Gemeindeabteilung nach Abklärungen. «Der Vorwurf der unzulässigen Mitwirkung eines Gastes ist unbegründet», wird festgehalten.

Als Nächstes steht am 18. Juni die Urnenabstimmung an

Hinsichtlich der Ausstandspflicht erklärt die Gemeindeabteilung in ihrem Entscheid unter anderem, dass die Tieffurt-Brücke auch von der Allgemeinheit für die Durchfahrt benutzt werde.

«Es handle sich folglich um kein besonderes persönliches Interesse der Besitzerfamilie der Tieffurtmühle. Es stehe hier, wie allgemein bei Erschliessungsprojekten, das öffentliche Interesse im Vordergrund. Eine Ausstandspflicht sei deshalb nicht gegeben», beschreibt die Dottiker Gemeindekanzlei das Aarauer Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist.

Der Gemeinderat ist froh über diese Nachricht und teilt mit: «Mit dem nun vorliegenden Beschwerdeentscheid bestätigt die Gemeindeabteilung des Departements Volkswirtschaft und Inneres die korrekte Durchführung der letzten Gemeindeversammlung.» Das nächste Wort zur Sanierung der Tieffurt-Brücke haben nun Dottikerinnen und Dottiker an der Urne. Am 18. Juni steht die Referendumsabstimmung für den Kredit an. Denn gegen den damaligen «Gmeindsbeschluss »wurde erfolgreich das Referendum ergriffen.