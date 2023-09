Dottikon Am Donnerstag wird abgefischt: Die Sanierungsarbeiten an der Dottiker Wehranlage müssen vorgezogen werden Eigentlich sollte die Wehranlage des Kleinkraftwerkes der Dottiker Tieffurtmühle im kommenden Winter abgerissen werden. Nun ist eine Wehrtafel gebrochen und bringt die ganze Planung durcheinander.

Im Juli wurde das Malheur entdeckt: Eine Wehrtafel an der Anlage in der Tieffurt ist gebrochen. Das Stauwasser floss teilweise ab. Die Familie Ackermann, die Besitzerin des Kleinkraftwerkes Tieffurt-Mühle, entschied, in Einbezug der zuständigen kantonalen Stellen, die Stauhöhe zu senken.

Mitte Juli brach eine Wehrtafel an der Anlage in der Tieffurt in Dottikon. Nun müssen die geplanten Arbeiten vorgezogen werden. Bild: Nathalie Wolgensinger

Dies geschieht, damit die Ökologie auf dem betreffenden Stauabschnitt nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Die automatische Steuerung der beiden Wehrtafeln bleibt aber in Betrieb, sie garantiert die Hochwassersicherheit.

Eigentlich hätte der Rückbau der Anlage im Winter geschehen sollen. Dann wäre auch das Sediment, das sich oberhalb des Wehrs angesammelt hat, abgesaugt worden.

Diese Arbeit muss nun vorgezogen werden. Die Installationsarbeiten haben bereits am Montag, 4. September, begonnen. Bevor die Baggerarbeiten starten können, muss die Bünz zwischen der Brücke Bahnhofstrasse und der Tieffurtbrücke abgefischt werden. Das Abfischen erfolgt am Donnerstag, 7. September. Der Schilfgürtel muss dazu teilweise entfernt werden.