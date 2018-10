Das ist für Oberrüti kein Spaziergang: Für die dringend benötigte Doppelturnhalle und den Pausenplatz müssen 7,65 Millionen Franken aufgewendet werden, im besten Fall 20 Prozent weniger, im schlechtesten 20 Prozent mehr.

Das bedeutet: Die ebenfalls dringend benötigten Werkräume für die Schule werden in eine spätere, zweite Etappe verschoben, der ebenfalls seit langem gewünschte Hartplatz in die dritte. Und: Der Steuerfuss muss rauf, und zwar um 5 Prozent auf neu 114 Prozent. So wird es der Gemeinderat der Einwohnergemeindeversammlung am 16. November beantragen.

Würde man das ganze Projekt auf einmal realisieren, kämen Kosten von 10,274 Mio. Franken auf die Gemeinde zu, 1,64 Mio. Franken für das Schulgebäude mit Werkzimmern und 984 000 Franken für einen kombinierten Hartplatz mit Aussengeräteraum. «Das wäre finanziell in keiner Weise tragbar», machte Frau Gemeindeammann Fränzi Baggenstos an einer Orientierungsversammlung klar. Sieben Millionen Franken sind eigentlich die oberste Grenze, hat man analysiert und zusammen mit der Finanzkommission ausgerechnet. Und das auch nur mit einer markanten Steuerfusserhöhung und dem Verzicht auf grössere Investitionen sicher in den nächsten fünf Jahren.