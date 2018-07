Einige stören sich daran, dass die Jubla Muri mit den künftigen Leiterinnen und Leitern bei der Anreise ins Lager die Paintball-Farm in Dietwil besucht, weil es einer Jugendorganisation nicht anstehe, zu «Kriegsspielen» Hand zu bieten. Andere sehen in Paintball ein reines Plauschspiel. Tatsache ist, dass die Eltern der 15-Jährigen ihre Einwilligung zum Event geben müssen und dass nicht alle Jugendlichen diese Unterschrift erhalten. Joy Räber, Präses der Jubla Muri, kennt die entstandene Diskussion. «Die Idee zum Besuch der Paintball-Farm in Dietwil entstand in der Gruppe und das Spiel ist als spezielles Gruppenerlebnis gedacht», sagt sie. «In der Jubla ist einer der Grundsätze, dass die Jugendlichen mitbestimmen können. Als Kriegsspiel wurde und wird Paintball bei den Organisatoren nicht verstanden.» Selbstverständlich hätten Eltern das Recht, die Unterschrift zu verweigern. «Aber ich würde es sehr schade finden, wenn ein einziger, umstrittener Event all die gute Jugendarbeit, die die Jubla das ganze Jahr über leistet, überschatten würde.» Nach der Diskussion ist noch nicht definitiv entschieden, ob die Jugendlichen am Samstag Paintball spielen werden.

Eine Art Sitzball

Für Eric Baumann von der Paintball-Farm ist klar: Paintball ist kein Kriegsspiel, sondern eine Art moderner Sitzball, wie das früher Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern gespielt haben. «Wir laden alle Kritiker gerne ein, einmal mit eigenen Augen zu sehen, was Paintball wirklich ist. Sie werden positiv überrascht sein.» Es handle sich um ein spannendes Gruppenerlebnis, bei dem es nicht einfach darum gehe, einen Mitspieler zu treffen, sondern eine Taktik zu entwickeln, einen Auftrag zu erfüllen, vor allem aber zusammen Spass zu haben. Baumann spricht denn auch nicht von einem «Gewehr», mit dem geschossen wird, sondern von einem «Paintball-Markierer». Die Teilnehmenden würden vor dem Spiel genau instruiert, seien gut geschützt und während des ganzen Spiels auch vom Paintball-Team begleitet. Die Unterschrift von den Eltern bei Minderjährigen sei notwendig, «weil wir wollen, dass die Eltern wissen, wenn Jugendliche bei uns spielen, und weil alle Teilnehmenden gewisse Verhaltensregeln verbindlich unterschreiben müssen».

«Es ist noch nicht definitiv entschieden, ob wir den Event durchführen oder nicht», erklärt Räber. «Allerdings gilt es zu bedenken, dass die grosse Mehrheit der Eltern unterschrieben hat und dass sich praktisch alle Teilnehmenden auf den Anlass freuen.» Kommt hinzu, dass der Vertrag mit der Paintball-Farm rechtskräftig ist. Konkret heisst das, dass der Event verbindlich für mindestens 25 Personen gebucht ist und entsprechend bezahlt werden muss, auch wenn er nicht besucht würde. «Das Geld dafür kommt übrigens nicht aus Spendengeldern für das Jubla-Lager», unterstreicht Räber, «es kommt aus der Gruppenkasse.»