Die Dottikerin Luisa José hat gestern Abend in der fünften Casting-Folge der RTL-Sendung «Deutschland sucht den Superstar» die Goldene CD von Juror Xavier Naidoo erhalten. Das bedeutet, dass die Freiämterin ohne weitere Castings zu den Kandidatinnen und Kandidaten gehört, die in Thailand ihr Können beweisen dürfen.

Jedes Jury-Mitglied darf eine Goldene CD vergeben, es erhalten also nur vier Kandidaten ein direktes Ticket in den Auslands-Recall. Neben Xavier Naidoo hat bereits Jurorin Oana Nechiti eine CD verteilt. José und 25 andere Kandidaten nehmen am Auslands-Recall in Thailand teil, davor beweisen sich 120 Teilnehmer an den Recalls in Ischgl (Österreich).