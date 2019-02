Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie würden künftig generell Informationen und Unterlagen soweit als möglich und sinnvoll nicht mehr gedruckt, sondern nur noch elektronisch via Gemeindehomepage und/ oder mittels Newsletter per E-Mail zur Verfügung gestellt, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Im Unterschied zu Broschüren oder Flugblättern biete die Gemeindewebsite jederzeit, überall und rasch umfassende, stets aktuelle, einfach auffindbare und über Links vernetzte Informationen. Weiter könnten durch die Reduktion von Druckerzeugnissen Kosten für Layout, Herstellung und Versand eingespart sowie der personelle Aufwand in Grenzen gehalten werden. Die Mitteilungen und amtlichen Publikationen in den Medien würden beibehalten.