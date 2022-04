A1 / Dietwil Völlig übermüdeter Chauffeur prallt in Leitplanke – er wurde bereits letzten Monat verzeigt Auf der Autobahn A14 bei Dietwil ist ein ausländischer Chauffeur mit seinem Fahrzeug in die Mittelleitplanke geprallt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Lenker die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit mehrfach missachtet hat.

Der übermüdete Chauffeur prallte in die Leitplanke. Zuger Polizei

Ein 48-jähriger Chauffeur fuhr mit seinem Lastwagen Am Dienstagabend auf der Autobahn A14, zwischen der Verzweigung Rütihof und Gisikon (LU). Gegen 20 Uhr prallte er im Baustellenbereich in die Mittelleitplanke und beschädigte diese über mehrere Meter hinweg. Der Lenker klagte vor Ort über Unwohlsein und wurde daher zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Dieses konnte er in der Zwischenzeit wieder verlassen, wie die Zuger Polizei mitteilt, die diesen Autobahnabschnitt betreut.

Bei der Auswertung der Arbeits- und Ruhezeit wurden mehrere massive Widerhandlungen festgestellt. So fuhr der 48-jährige Rumäne in den vergangenen Tagen einmal während fast 22 Stunden – anstatt den maximal erlaubten 10 Stunden. Zudem hatte er die vorgeschriebene tägliche Ruhezeit mehrfach unterschritten. Die kürzeste Ruhezeit betrug lediglich 4 Stunden anstatt innerhalb von 24 Stunden mindestens 9 Stunden.

Der Lastwagen wurde bei dem Unfall beschädigt. Zuger Polizei

Um sein Fehlverhalten zu vertuschen, fuhr der Chauffeur während der Kontrollperiode mehrfach ohne eingelegte Fahrerkarte oder bediente diese falsch oder gar nicht.

Letzten Monat bereits in Österreich verzeigt

Bei der Befragung durch die Zuger Polizei gab der Mann sein Fehlverhalten zu und belastete seinen italienischen Arbeitgeber schwer. Aus diesem Grund wird ein Bericht an die zuständigen Behörden in Italien verfasst.

Der rumänische Chauffeur muss sich bei der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten für sein Fehlverhalten verantworten sowie eine Bussen- und Kostenkaution in der Höhe von 6`000 Franken hinterlegen. Ihm wurde zudem ein Fahrverbot für die Schweiz auferlegt.

Weitere Abklärungen ergaben zudem, dass der Beschuldigte bereits Ende März 2022 bei einer Schwerverkehrskontrolle im Stubaital (Österreich) wegen ähnlicher Widerhandlungen zur Anzeige gebracht wurde und eine Bussenkaution in der Höhe von mehreren Tausend Euro hinterlegen musste. (phh)

