Die Zahlen von 2022 zeigen, dass man im Aargau und in Zug nach wie vor auf den Betrieb der Deponie Babilon in Dietwil angewiesen ist – und dass sich die meisten Entsorgenden an die Regeln halten. Weil die dafür vorgesehene Fläche im Oberfreiamt schon zu mehr als der Hälfte gefüllt ist, soll sie bald gegen Norden fortgesetzt werden.