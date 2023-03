Dietwil Umbau der Badi und Mehrzweckhalle sind auf Kurs: «Wir hoffen, wir können Mitte Mai eröffnen» Seit Sommer 2022 laufen in Dietwil die Sanierungen von Mehrzweckanlage und Schwimmbad. Bei einem Rundgang über die Baustellen zeigen sich Gemeindevertretende und Bauleiter zufrieden.

In der Turnhalle Dietwil wird aktuell gerade am neuen Hallenboden gearbeitet. Bild: Verena Schmidtke

Beim Rundgang durch die Mehrzweckanlage (MZA) erwähnt Dietwils Gemeinderätin Beatrice Gisi gleich zu Beginn, wie erfreulich hell nun der Flur im Untergeschoss sei. «Vorher war es wie in einem dunklen Schlauch, nun mit den LED-Lampen wirkt es viel angenehmer», merkte sie an,

Die Lampen waren nicht das Einzige, was bei der Sanierung der MZA ausgetauscht wurde. Bauleiter und Architekt Yves Siegrist berichtet mit Blick auf die Lüftungsanlage in einem der Umkleideräume: «Die alte Lüftungsanlage war eine Energieschleuder, die musste ersetzt werden. Die neue arbeitet viel nachhaltiger.»

So werde beispielsweise die Wärme der abgegebenen Luft gespeichert und der frisch angezogenen Luft wieder zugeführt. Dazu seien sämtliche Fenster durch neue ausgetauscht worden, welche den aktuellsten Standards in Bezug auf Energieeffizienz entsprechen. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit dürfte die Photovoltaikanlage sein, die für das Dach vorgesehen sei.

Vieles wird erneuert, und hinzu kommt neu ein Lift

Auch in Sachen Barrierefreiheit muss sich die MZA nicht verstecken, ganz neu wurde ein Lift eingebaut, der vom Untergeschoss bis ins zweite Obergeschoss fährt. «Zunächst erschien uns ein Lift als zu aufwendig, weil der Bau recht verschachtelt ist», erläutert Siegrist. «Doch als wir einige Räume etwas anpassten, war die Idee umsetzbar.

In der Turnhalle sind Handwerker gerade dabei Arbeiten am neuen Hallenboden zu verrichten, dennoch dürften die interessierten Besuchenden eintreten. Hier seien ebenfalls neue Fenster eingesetzt worden, so der Architekt. Beatrice Gisi zeigt ausserdem auf eine Seite des Raumes: «Und neu haben wir jetzt eine Kletterwand für Kinder.»

Adrian Hirschi (Projektleiter Bau, Schwimmbadbau Beck), Pius Wiss (Gemeindeammann), Beatrice Gisi (Gemeinderätin) und Yves Siegrist (Geschäftsleiter und Inhaber Langenegger Architekten AG) vor der neuen Kletterwand. Bild: Verena Schmidtke

Bald zwei Jahre ist es her, dass die Gemeindeversammlung der Sanierung der Mehrzweckanlage mit einer Krediterteilung von 2 Millionen Franken zugestimmt habe, so die Gemeinde Dietwil. Baustart sei im Juli 2022 gewesen. «Sowohl Zeitplan als auch Budget können wir bisher gut einhalten», zeigt sich der Bauleiter erfreut.

Bald gibt es auch 25-Meter-Schwimmbahnen

Nach der Erkundung der MZA geht es draussen nur wenige Meter weiter zum Schwimmbad. Hier sind einige Handwerker damit beschäftigt, die Edelstahlelemente miteinander zu verschweissen. Man könne ein Schwimmbecken mit Folien oder aber mit Edelstahl auskleiden, wie es hier der Fall sei, informiert Bauleiter Adrian Hirschi. Für das Vorhaben habe die Gemeindeversammlung im November 2021 mit der Krediterteilung von 3,35 Millionen Franken zugestimmt, so die Gemeinde Dietwil. Zum Projekt leistet die Ortsbürgergemeinde einen Beitrag von 300 000 Franken.

Zu diesem Vorhaben teilt Beatrice Gisi mit: «Dazu gehört eine Beckenerweiterung, mit welcher ein neues Schwimmbecken mit drei 25-Meter-Bahnen umgesetzt wird.» Hinzu komme, dass die Zonen für Schwimmer und Nichtschwimmer durch eine Trennwand klar voneinander abgegrenzt werden, so Bauleitung und Gemeindevertretende.

Gut zu erkennen: die Edelstahlelemente und einer der Abflüsse im Schwimmbadbecken. Bild: Verena Schmidtke

Für den 3. Juni ist ein Fest zur Einweihung geplant

Zu den Besonderheiten von Nichtschwimmerbereichen führt Adrian Hirschi noch aus: «Da ist es wichtig, einen Bodenbelag anzubringen, der rutschfest ist.» Weiterhin gehören zur Sanierung des Schwimmbades viele technische Details wie etwa die Erstellung einer neuen Badewasseraufbereitungsanlage mit neuer Verrohrung in den Technikraum.

Gut erkennbar auf der Baustelle sind der Ersatzbau des Gebäudes für Gastronomie und Kasse. «Wir hoffen, dass wir Mitte Mai das Schwimmbad wieder eröffnen können», sagt Gemeindeammann Pius Wiss. Für beide Sanierungsprojekte sei für den 3. Juni ein Einweihungsfest geplant.