Dietwil Keine zweite Turnhalle – «Gmeind» sagt Nein zum Neubau und Ja zur Sanierung Die Dietwiler Sportvereine stellten am Donnerstagabend an der «Sommergmeind» den Antrag, statt nur einer Sanierung der ohnehin zu kleinen Mehrzweckhalle zusätzlich eine neue Einfachsporthalle zu bauen. Sie scheiterten knapp nach einer spannenden Diskussion.

Die Mehrzweckhalle (links) wird saniert, eine zweite Turnhalle lehnten die Dietwilerinnen und Dietwiler am Donnerstagabend an der «Gmeind» ab. zvg (August 2020)

Die 1969 gebaute Dietwiler Mehrzweckhalle wird saniert. Den dafür notwendigen Kredit von 2 Mio. Franken hat die Gemeindeversammlung am Donnerstagabend gesprochen. Dass es eine emotionale Diskussion geben würde, war allen klar. Dennoch wurde diese nie hitzig und auch nicht unfair. Es schien, als wollten die allermeisten das Beste für ihr Dorf und würden sämtliche Intressengruppen verstehen – oder es zumindest versuchen.

Vorschläge wie jener, man könnte doch auch die Kirche als Sportanlage nutzen, die im Grunde fast jeden Abend leer stehe, lockerten den Abend auf und brachten die 123 Einwohnerinnen und Einwohner des kleinen Oberfreiämter Dörfchens zum Lachen. Aber auch dieses Votum hatte eine wichtige Botschaft: Die Vereine haben zu wenig Platz, sie müssen sich in Nachbarorten auf die Suche nach Hallenplätzen umsehen, man schlägt ihnen unter anderem vor, doch nachmittags zu trainieren.

Es blieb unklar, was genau den Ausschlag gab, dass trotz allem der Vorschlag des Gemeinderats das Rennen machte. In der direkten Gegenüberstellung erhielt der Gemeinderatsantrag 73, jener der Vereine 45 Stimmen. Und als es dann um ein Ja oder Nein zum Gemeinderatsvorschlag ging, also um eine Sanierung der bestehenden Halle für 2 Mio. Franken, waren 74 Einwohner dafür und 34 dagegen.

«Ich bin mir wirklich nicht sicher, was ich stimmen soll, ich kann alle gut verstehen», war ein Satz, der von mehreren Votanten so oder ähnlich vorgetragen wurde. Vermutlich war es am Ende tatsächlich das Vertrauen in den Gemeinderat, der den Ausschlag gab. Ammann Pius Wiss gab nicht nur souverän Antwort auf alle Fragen, sondern zeigte auch transparent auf, welche Folgen die jeweiligen Anträge haben würden, ohne dabei schwarz zu malen. Diese Transparenz und Offenheit schien gewirkt zu haben. Nun bleibt den Vereinen die Möglichkeit, das Referendum zu ergreifen.

Lebenslanger Eintritt für das Badi-Dreamteam

Alle anderen Traktanden wurden ebenfalls angenommen, darunter ein Kredit über 335'000 Franken für die Sanierung der Kanalleitungen an der Luzerner- und der Zubestrasse. Sie kann 2022 ausgeführt werden.

Ein sehr schöner Abschluss der konstruktiven wenn auch langen Gemeindeversammlung – sie dauerte bis kurz vor 23 Uhr – war die Verabschiedung des Badi-Dreamteams Romy Moser (22 Jahre in der Badi) und Luzia Meier (18 Jahre). Sie wurden nicht nur mit dem lautesten und längsten Applaus des Abends in ihren verdienten Ruhestand geschickt, sondern erhielten neben einem Präsentkorb auch einen lebenslangen Gratiseintritt für ihre geliebte Dietwiler Badi.