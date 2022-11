Dietwil Der Pausenplatz soll für 424’000 Franken neu gestaltet werden – aufgerissen wird er im Frühling sowieso Schon vor knapp zehn Jahren war den Dietwiler Behörden klar, dass der Schulhausplatz saniert werden müsste. Nun wird er wegen Bauarbeiten sowieso aufgerissen. Da bietet es sich an, ihn anschliessend gleich zu sanieren.

Der Schulhausplatz und der danebenliegende Spielplatz in Dietwil sollen für 424'000 Franken saniert werden. zvg (September 2022)

Der Schulhausplatz bei der Schul- und Mehrzweckanlage in Dietwil ist sanierungsbedürftig. Bereits nach dem Neubau des Schulhauses Badiblick 2013 wurde festgestellt, dass der Platz aufgrund der Bauarbeiten weiter strapaziert worden ist und einer Erneuerung bedarf. Die Sanierung wurde damals aber hinausgeschoben.

Aktuell laufen die Sanierungen der Mehrzweckanlage und des Schwimmbades. «Diese Bauarbeiten beanspruchen den Pausenplatz erneut stark», schreibt der Gemeinderat in seinen Nachrichten. Im Zuge der beiden Sanierungsprojekte wurde auch der Zustand der Kanalleitungen kontrolliert. Die Auswertung hat ergeben, dass einzelne Leitungen ersetzt werden müssen.

Da eine grabenlose Ausführung nicht möglich ist, muss der Schulhausplatz also aufgebrochen werden. Gleichzeitig soll die bestehende Wasserleitung auf einer Länge von rund 70 Metern ersetzt werden.

Der Schulhausplatz wird also auf jeden Fall aufgerissen. Darum schreibt der Gemeinderat: «Nach Abschluss aller Bauarbeiten im Bereich der Mehrzweck- und Schulanlage ist eine vollständige Sanierung des Pausenplatzes sinnvoll.»

Auch der 23-jährige Kinderspielplatz soll saniert werden

Der Kinderspielplatz daneben wurde 1999 erstellt. In den anschliessenden rund 23 Jahren wurde er mit weiteren Spielgeräten ergänzt, einzelne mussten punktuell saniert oder ersetzt werden. «Der bestehende Spielturm hat zwischenzeitlich seine Lebensdauer erreicht und muss aus Sicherheitsgründen ersetzt werden. Mit der Pausenraumgestaltung soll somit gleichzeitig auch der Kinderspielplatz erneuert werden», schreibt der Gemeinderat weiter.

Für die erwähnten Arbeiten liegen Offerten und Kostenschätzungen vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 424’000 Franken. Die Stimmberechtigten werden an der Gmeind vom 17. November darüber entscheiden.

Die Kanalsanierungen sind in den Frühlingsferien 2023 im Zuge der Schwimmbadsanierung geplant. Nach dem Abschluss der Sanierungen Mehrzweckanlage und Schwimmbad sollen der Kinderspielplatz und der Schulhausplatz erneuert werden. Wenn alles klappt, sollte das in den Sommerferien 2023 passieren.

Für einmal in der Kirche statt in der Mehrzweckhalle

Am Donnerstag, 17. November, werden sich die Dietwilerinnen und Dietwiler nicht wie sonst in der Mehrzweckhalle treffen, denn die wird ja gerade saniert. Stattdessen findet die Wintergmeind in der Pfarrkirche St.Barbara statt. Dort erwarten sie weitere, zum Teil teure Traktanden.

Der Werkhof braucht etwa ein neues Mehrzweckfahrzeug und einen Ersatz fürs Bauamtsfahrzeug. Für beides sind 153'000 Franken budgetiert. Für weitere 85'000 Franken sollen die Wasserzähler auf digitale Fernauslesung umgerüstet werden. Zudem wird übers Budget 2023 mit gleichbleibendem Steuerfuss von 104 Prozent abgestimmt. Zum Schluss soll das Baurecht auf dem Fussballplatz Schadhölzli zu Gunsten des FC Dietwil verlängert werden. Über Letzteres stimmt anschliessend auch die Ortsbürgergmeind ab.