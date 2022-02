Dietwil Bohrungen der Fernwärmeleitung haben begonnen – Dietwiler Bevölkerung kann davon aber nicht profitieren Rund 12'000 Tonnen CO 2 möchte der Wärmeverbund Ennetsee künftig in der Region Rotkreuz einsparen. Die Fernwärme dafür leiten sie zum Teil durch Dietwil. Doch trotz grosser Nachfrage im Dorf kann die Kundschaft im Freiamt nicht von diesen Leitungen profitieren.

In Dietwil werden aktuell Transportleitungen für den Wärmeverbund Ennetsee gebaut. Melanie Burgener (9.11.2020)

In der Dietwiler Reussebene, in den Gebieten Gumpelsfahr und Schachen, ist es an den meisten Tagen im Jahr ruhig. Trubel gibt es hier eher selten. Aktuell herrscht in diesen Teilen der Gemeinde aber ein Ausnahmezustand. Denn seit dem 10. Januar sind dort schwere Maschinen am Werk.

Konkret entstehen in Dietwil momentan Transportleitungen für Fernwärme. Es werden zweimal je 430 Meter lange Leitungen verlegt, die den letzten Abschnitt der gesamten Linie, die von der Kehrichtverbrennungsanlage Renergia in Perlen (LU) bis nach Rotkreuz führt, bilden. Mit diesem Projekt des Wärmeverbundes Ennetsee möchte das Energie-, Telekom- und Wasserversorgungsunternehmen WWZ AG ab 2023 Liegenschaften in der Region Rotkreuz mit ökologischer Wärmeenergie versorgen.

Bohrungen in der Reussebene verlangen spezielle Technik

Dafür werden nun in Dietwil Installationen für Spülbohrungen gemacht und damit die Reuss sowie die SBB-Linie unterquert. Besonders in diesem Gebiet, in dem es häufig zu Hochwasser kommt, ist das kein einfaches Unterfangen. Doch mit speziellen Verfahrenstechniken funktionieren diese Arbeiten und verhindern, dass das viele Wasser die Leitungen später an die Oberfläche drückt.

Das bedeute zwar etwas mehr Aufwand, wie Marcel Fähndrich, Leiter der Abteilung Wärme & Kälte der WWZ AG, erklärt. Doch dieser lohne sich:

«Wir können mit dem Wärmeverbund bald schon rund 12'000 Tonnen CO 2 pro Jahr einsparen.»

Die Wärme aus der Abfallverbrennung wird ganzjährig und umweltverträglich verbrannt. Wer eine solche Heizung besitze, könne sich für 30 Jahre auf deren Funktionieren verlassen. Die Nachfrage nach einer solchen ökologischen und preisstabilen Anlage war auch in Dietwil gross. «Leider ist es uns nicht möglich, in der Gemeinde Kundschaft mit Wärme zu bedienen. Dazu hätten von der Reussebene bis zu den Liegenschaften im Dorf separate Leitungen verlegt werden müssen. Das hätte viel gekostet und sich ökonomisch nicht gelohnt», so Fähndrich.

Für die Gemeinde selbst fallen für diese Arbeiten keine Kosten an. Sie musste der WWZ AG lediglich die Baubewilligung erteilen, damit diese ihre Arbeiten in Dietwil beginnen konnte. Diese wurde im November 2021 erteilt.