«Ich habe gern gelebt. Ich habe gut gelebt. Mit Leib und Seele. Ich habe Welten entdeckt und Geheimnisse. Ich habe Schätze gefunden und Herzen. Ich habe mich gesorgt und gekümmert. Um jene, die es gebraucht und geschätzt haben. Jetzt bin ich satt. Des Sehens, Hörens und Sorgens müde. Nicht mehr hungrig, nicht durstig, noch neugierig. Nur zufrieden und dankbar. So will ich gehen. Umgeben von guten Menschen. In Frieden. Und die Welt in Ruhe lassen.» Wenn Theres (Yvonne Amsler), die pensionierte Pflegefachfrau, ihre Todesanzeige verliest, wird es mucksmäuschenstill auf dem Platz vor dem Sternensaal. Kein Hüsteln, kein Räuspern, kein Niesen. Nur das leichte Rascheln der Blätter, wenn der Wind vom Schlössli herüberweht und dann der dunkle Schlag der Kirchenglocke, weit über Wohlen hinweg. Ein magischer Moment, Tief- und Höhepunkt zugleich in einem Theaterstück, das die Zuschauer auf geniale Weise wechselbadet zwischen frischer Fröhlichkeit und drohenden Tränen.

Es geht ums Älterwerden im jüngsten Werk des Wohler Autors und Regisseurs Adrian Meyer, das er zum 30-Jahr-Jubiläum des Vereins Kultur im Sternensaal geschrieben hat. Es geht um die Auseinandersetzung mit dem, was einmal war und mit dem, was so gross und bedrohlich vor einem steht, dem Ende. «Morsch» ist Titel und Programm dieses grossartigen Stücks, das sich mit spitzbübischem Augenzwinkern der letzten grossen Frage widmet: Was kommt danach?

Aufstand der Senioren

Mit sehr viel Witz und Selbstironie zeigt «Morsch» den Sternensaal in der Zukunft. Der Kulturbetrieb ist eingestellt, das Gebäude liegt brach. Gemeindeammann Roland C. Pfister (Stephan Isler) plant den Abbruch und will daraus Profit schlagen. Dabei steht ihm Gemeinderätin Ursi Elsener (Silvia Gygli) empfindlich im Weg mit ihrer Idee, aus dem Sternensaal ein feudales Sterbehospiz zu machen. Diesen magistralen Plänen widersetzt sich ein aufmüpfiger Seniorenhaufen von Alt-68ern, die den Sternensaal in einer Nacht-und-Nebel-Aktion besetzen und damit für mächtig Aufruhr sorgen.