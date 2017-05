Wie viele Tote es gegeben hat, mag er noch nicht verraten. Aber in seinem Erstlingswerk «Mord am Limmatquai» lässt der Buttwiler Robert von Müllenen den junge Zürcher Staatsanwalt Tim Frankhauser mit der Aufklärung eines düsteren Mordfalls in Zürich beauftragen, bei dem die kalabrische Mafia ihre Finger. im Spiel hat. Deshalb kommt in diesem Krimi nicht nur Zürich vor, sondern auch die Toskana. Und den grösste Teil des Textes schrieb von Müllenen in Afrika.

Muss man sich das vielleicht so vorstellen: Robert und Maria von Müllenen sind mit ihrem robusten Wohnmobil seit Monaten in Afrika unterwegs. Nach abenteuerlichen Fahrten sitzt er draussen vor dem Auto, blinzelt in die untergehende Sonne und schreibt, vielleicht ein kühles Bier auf dem Tisch, seine Krimi-Idee in den Labtop, garniert sie mit einer Liebesgeschichte, während Maria in der kleinen Küche etwas Feines brutzelt. Ganz so war es nicht oder mindestens nicht immer. «Ich musste viel lernen», sagt der Autor, «ich sah mich gezwungen, regelrechte Personaldossiers anzulegen, um den Überblick zu behalten». Die Charakteren einzelner Personen oder ihre Redewendungen, ihr Aussehen oder ihre Vorlieben, mussten schliesslich auch 30, 50 oder 100 Seiten weiter hinten auch noch stimmen. Ausser natürlich, von Müllenen hat sie ums Leben gebracht. Tatsache ist, dass der Ingenieur mit einem Masterabschluss der Universität St. Gallen auch im warmen Schein der untergehenden Sonne merken musste, dass Schreiben Arbeit ist. Manchmal harte Arbeit. «Ab Seite 40 wurde es schwierig», erklärt er.

Fünf Jahre bis zum Buch

Die Idee und die gedankliche Struktur seines Kriminalromans geht auf 2011 zurück. Während zweier Jahre bereiste der Autor mit seiner Frau ohne Unterbruch Afrika, 60 000 Kilometer im Wohnmobil. In dieser Zeit entstand der grösste Teil des Manuskripts. Viele seiner Bekannten waren denn auch überrascht, dass er nicht ein Buch über diese Reise verfasst hat, sondern einen Krimi. «Bei einem Krimi ist alles erfunden, diese Freiheit hat mich gereizt», sagt er zu seinem Entscheid. «Ich wollte mir beweisen, dass ich im Stande bin, eine lange, zusammenhängende Geschichte zu schreiben.» Daraus sind 315 Seiten im Taschenbuchformat entstanden. Der Hauptteil der Geschichte war für von Müllenen schon vor der ersten Zeile klar, den Rest entwickelte sich während des Schreibens. Manchmal durchaus mit einer positiven Wende für eine Person. «Mit dem Hauptdarsteller hatte ich irgendwie Mitleid, ich konnte seine ehemalige Freundin nicht sterben lassen.»

Selber Verlag gegründet

Das Schreiben eines Buches ist das Eine, das Verlegen das Andere. Oder anders gesagt: Die Wahrscheinlichkeit, einen Verlag zu finden, der das eigene Buch unter die Leute bringt, liegt zwischen unmöglich bis ziemlich unwahrscheinlich. Das hat auch von Müllenen erfahren – und deshalb kurzerhand den eigenen Verlag gegründet. Sein Ruessbrugg-Verlag lehnt sich mit dem Namen an seinen Blog zu den Reisen des Ehepaars an: http://ruessbrugg.blogspot.ch. Jetzt steht die Vernissage am 30. Mai in der Bibliothek Muri an. «Ich bin jetzt natürlich gespannt, wie der Krimi bei den Leuten ankommt.» Ein zweites Buch hat er nicht in Planung, «aber der Erstling ist so angelegt, dass ich mit einem zweiten Roman anknüpfen könnte.»

«Mord am Limmatquai», ISBN 978-3-033-06135-4, Fr. 19.80; Vernissage Dienstag, 30. Mai, 19 Uhr, Bibliothek Muri. Eintritt 5 Franken. Weitere Informationen: http://ruessbrugg-verlag.blogspot.com