Nutella-Hersteller Ferrero ist weltweit der grösste Haselnussverbraucher. Trotzdem enthält der beliebte Brotaufstrich der Firma nur gerade 13 % Haselnüsse. Freiämter haben es besser: in ihrer Schoggimasse liebt der Anteil Haselnüsse bei 65 %. Kaufen kann man diese Spezialität, die zudem auch frei vom berüchtigten Palmfett ist, im Hofladen der Familie Gauch in Niederwil. Die Haselnüsse kommen direkt vom Hof. Und sie wachsen dort nicht an Sträuchern, sondern auf Bäumen.

Andreas Gauch bewirtschaftet diese auf seiner 1,7 Hektaren grossen Plantage. Echt, Haselnussbäume, nicht einfach grosse Sträucher? Ja Bäume. Der frühere Schafmilchproduzent hat vor sieben Jahren damit begonnen, Haselnussbäume zu züchten. Das, weil Sträucher für eine Plantage höchst unpraktisch sind: «Das Problem bei den Sträuchern ist, dass sie Stockausschläge produzieren», erklärt Gauch. Er hat eine Lösung gefunden und entwickelt jetzt sein ganz eigenes Anbausystem, indem er Haselnusssorten veredelt.

Diese Veredelung beginnt mit einer Unterlage, welche die Eigenschaften eines Baumes hat. Gauch verwendet den Stamm des Baumhasels, der nicht viel dicker ist als ein Kugelschreiber. Mit einem Messer wird der Stamm oben schräg angeschnitten. Auf die Unterlage kommt dann das Edelreis, das er ebenfalls schräg anschneidet um es anschliessend mit der Unterlage zusammen zu stecken. Nun kann das Ganze zu einem Baum verwachsen, den Gauch dann als Spindel mit einem Haupttrieb erzieht. Dadurch, dass die Äste der Bäume nicht so dicht sind, gelangt mehr Licht ins Innere des Baumes. So wachsen die Nüsse, anders als es oft bei Büschen vorkommt, nicht nur an den äusseren Trieben.

Selbststudium ist der beste Weg

Um dieses Anbausystem zu entwickeln, hat Gauch nicht etwa jahrelang an einer Universität studiert. «Ich habe mir ein Wohnmobil gekauft und bin losgefahren. Ich habe mir verschiedenste Haselnuss- und Kastanienplantagen angesehen, mit verschiedenen Anbauern und Forschern gesprochen und so probiert, möglichst viel Wissen zusammen zu kratzen», erzählt Gauch begeistert. Auf seiner Reise hat er die Probleme bei den traditionellen Anbaumethoden und deren Verbesserungsmöglichkeiten gesehen und diese auch umgesetzt. Zuerst hat er nur Bäume produziert und diese verkauft. Seine Haselnussplantage, die sich jetzt im vierten Standjahr befindet, kam erst später dazu. «Bei Sträuchern könnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts ernten», so Gauch. Im vergangenen Jahr, bei der ersten Ernte, hatten seine Bäume allerdings etwas mehr Ertrag als in diesem. Denn wie die Äpfel und Birnen haben auch die Haselnüsse unter dem extremen Frost im April gelitten. Diejenigen Früchte, die den kalten Temperaturen getrotzt haben seien jedoch von sehr guter Qualität.

Unabhängig von der Türkei

Neben den Haselnüssen baut Andreas Gauch auch Kastanien an (die AZ berichtete). Auch diese Bäume hat er selber veredelt, denn sein Hauptgeschäft ist und bleibt die Baumschule. Er selber sieht sich als Pionier: «Ich habe jetzt die Möglichkeit, mein Wissen weiter zugeben.» Und dieses Wissen vermittelt er auch ins Ausland, sogar bis nach Georgien. Denn weltweit bestehe immer mehr das Interesse an einem neuen Anbausystem für Haselnüsse. Viele Firmen, darunter auch solche aus der Schweiz, sind auf den Haselnussexport der Türkei angewiesen. 70 % der Haselnüsse auf dem Weltmarkt stammen aus diesem Land. «Aufgrund der politisch schwierigen Lage versuchen immer mehr Firmen, unabhängig von der Türkei zu werden», weiss Andreas Gauch. Ferrero zum Beispiel baue bereits auf verschiedenen Erdteilen wie Afrika oder Südamerika Haselnüsse an.

Obwohl sich seine Produkte gut verkaufen, plant der gelernte Landwirt in nächster Zeit keine Erweiterung seiner Plantagen, weder bei den Kastanien, noch bei den Haselnüssen. «Ich müsste noch einmal die selbe Haselnussplantage bauen, das will ich nicht. Zuerst muss ich wissen, was ich noch verbessern kann.» Und diese Verbesserungen seien zur Zeit noch nicht voraussehbar, denn es gäbe auf der ganzen Welt kein vergleichbares System.

Momentan wachsen auf der Plantage in Niederwil sechs verschiedene Haselnusssorten. Diese unterschiedlichen Arten braucht es für die Bestäubung, denn diese Pflanzen sind nicht selbstbefruchtend.

Aus Gauchs Ernte lassen sich aber nicht nur Brotaufstriche, sondern viele weitere Köstlichkeiten wie Eintöpfe oder Muffins zubereiten. Letztere seien geschmacklich sehr gut, wenn man dafür Kastanien und Haselnüsse kombiniere, sagt Gauch.

Wer gerne einmal die vielfältigen Produkte kosten möchte, der macht am besten am Samstag, 4. November, einen Halt auf dem Reusshof. Dann veranstaltet die Familie Gauch den zweiten Haselnuss- und Kastanientag. «Es ist nicht ein grosses Fest mit Hüpfburg, sondern wird eher in einem bescheidenen Rahmen stattfinden.» Trotzdem würde sich die Familie über viele Besucher freuen.