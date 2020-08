Dieser junge Freiämter setzt im Wahlkampf auch auf Facebook und Co.

Zwei mächtige Kastanienbäume thronen direkt am Strassenrand von Kallern hinauf zum Unterniesenberg. Zwischen den Bäumen ein Steinbänkli. Ein einladender Ort mit Fernsicht übers Bünztal bis in die Zentralschweizer Alpen. Ruhig und mitten in der Natur. Eigentlich würde man denken, dass hier die Welt noch in Ordnung ist.

Nicht ganz. Auch hier liegen PET-Flasche, Aludosen und Abfall neben dem Bänkli in der Wiese. Flugs nimmt Alain Bütler den Dreck zusammen. Der 25-jährige Kallerer stört sich am Littering an einem seiner Lieblingsorte. Bütler wohnt nur unweit davon auf dem Bauernhof seiner Eltern, wenn er nicht gerade unter der Woche in Bern am studieren ist.