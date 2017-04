Der Bauer Thomas Rüttimann macht und hat weniger als die allermeisten Freiämter Bauern: weniger Milch, weniger Maschinen – und weniger Arbeit. Aber er hat mehr Zeit und kann von seiner Art zu Bauern gut leben, wie er unterstreicht. Thomas Rüttimann und seine Frau Judith Stadler Rüttimann haben 2002 beschlossen, auf die Vollweide-Milchproduktion umzustellen. Anders gesagt: Die Kühe verarbeiten zur Milchproduktion praktisch nur Gras von der Weide. «Milchproduktion mit der Vegetation, das ist effizient und rationell bauern», fasst der 53-jährige Abtwiler seinen Entschluss zusammen.

Anders als bei andern Bauern, die 365 Tage im Jahr mit Hochleistungskühen im Stall möglichst viel Milch produzieren, steht bei ihm seit vier Wochen der Stall leer. Maschinen sind auch keine zu sehen. «Ich habe auch fast keine», sagt Rüttimann. Er mietet welche, wenn er sie einmal braucht, oder beauftragt einen Lohnunternehmer. Das ist Teil der Philosophie Weidemilchproduktion: mit möglichst wenig technischem Aufwand und möglichst wenig Arbeitsbelastung Milch produzieren. «Wenn ich keinen teuren Maschinenpark kaufe und unterhalte, bleiben die Kosten tief und ich muss keinen Maximalertrag aus den Kühen haben.» Den haben seine 59 Milchkühe auch nicht: «5000 bis 6000 Kilo», sagt er, «geben meine Kühe. Damit kann ich bei meinen Berufskollegen natürlich nicht punkten. Hochleistungsmilchkühe bringen 10'000 Kilo.»

Rüttimanns Tiere sind – ausser zum Melken – immer auf der Weide und werden mit Zusatzfutter, wenn überhaupt, sehr kurz gehalten. «So fressen sie mehr Gras und ich muss viel weniger Wiesen mähen.». Ein altes Mähwerk reicht, um kleine Flächen zu mähen, die grossen Flächen werden vom Lohnunternehmer gemäht. Im Gegensatz zu den eingestallten Kühen entfällt für ihn auch ein guter Teil vom Gülleführen. Braucht er das Güllenfass doch einmal, mietet er es oder lässt auch diese Arbeit durch den Lohnunternehmer ausführen. Das bisschen Mais, das die Kühe auf seinem 30-Hektaren-Betrieb erhalten, baut er selber an – «im Frühling säen, im Herbst einbringen, fertig». Das macht der Lohnunternehmer effizient und kostengünstig.

Freiamt ist gut geeignet

Deshalb hat Rüttimann mehr Zeit, jetzt im Frühling sogar «alle Zeit der Welt», wie er lacht. Zweimal im Tag melken, sonst sind die Kühe während der Weidezeit selber beschäftigt – mit Fressen des Futters, «das fast gratis wächst». Auch wenn das ganz einfach tönt, ein paar Voraussetzungen für diese Art der Milchproduktion müssen erfüllt sein: Es braucht einen arrondierten Betrieb, damit die Kühe möglichst alle Flächen abweiden können. Es braucht den richtigen Boden dazu: «Im Freiamt und in der Zentralschweiz haben wir ideale Bedingungen – auch in sehr trockenen Sommern wächst das Gras zuverlässig.»

Es braucht die richtigen Kühe: «Kanadische Hochleistungskühe sind hier fehl am Platz.» Und es braucht die persönliche Bereitschaft des Bauern, mit tieferen Erträgen zu leben. «Ich habe bewusst keine Mengenanzeige im Melkstand, damit ich nicht jedes Mal sehe, wie wenig Milch meine Kühe geben.» Die geringeren Milchmengen würden aber mit dem Minderaufwand wieder wettgemacht, relativiert Rüttimann. «Am Ende habe ich gleich viel in der Kasse wie die Hochleistungsmilchproduzenten.»

Ferien im Dezember

Im Dezember und Januar sind die Tiere «galt», das heisst, sie geben keine Milch. Dann nehmen die Rüttimanns Ferien – 2006/2007 waren sie fünf Wochen in Neuseeland, sozusagen dem Land der Weidemilch. «Die machen das dort seit Jahrzehnten so.» Anders als beim konventionellen Milchbauern ist auch, dass bei Rüttimanns die Kühe gleichzeitig besamt werden, damit die Kälber möglichst alle im Februar/März auf die Welt kommen.

«Das spart Kosten bei der Besamung und bedeutet weniger Aufwand bei der Haltung und Tränkung der Kälber», eine Aufgabe, die Judith erledigt. «Mir scheint es auch schöner und besser für die Kälber, in der Gruppe aufzuwachsen», sagt die Bäuerin. In der Gruppe gehen sie auch auf die Alp. Acht Monate ist der Kälberstall leer – und damit fällt diese Arbeit weg. Schliesslich hat dieses Timing den Vorteil, dass die Kühe im Frühling, wenn das beste Gras wächst, am meisten Milch geben.

«Man soll offenbleiben»

Verkauft wird die Milch der Weidekühe über den Verband Zentralschweizer Milchproduzenten. Die Genossenschaft mit Sitz in Luzern mit ihren knapp 3400 Mitgliedern ist eine der grössten und bedeutendsten Produzentenorganisationen in der Schweiz, welche die Milch ihrer Mitglieder einkauft, die Logistik organisiert und die Milch an die verarbeitenden Unternehmen weiterverkauft. «Einige Weidemilchproduzenten haben auch schon mal die Eigenvermarktung geprüft, sind aber angesichts des Aufwandes und der Risiken wieder davon abgekommen», erklärt Rüttimann.

Auch die Bio-Produktion war bei ihm bisher, trotz besserem Preis, kein konkretes Thema. «Eigentlich bin ich mit der jetzigen Milchproduktion schon nahe dran, aber ich habe Respekt vor der anspruchsvollen und aufwendigen Unkrautkontrolle, die für die zertifizierte Bio-Produktion notwendig ist.» Ausschliessen will Rüttimann eine Umstellung jedoch nicht: «Man soll offenbleiben und die Situation immer wieder mal neu beurteilen.»