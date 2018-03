Pro Woche, in der er jeweils an zwei Tagen in Muri Sprechstunde hat, sieht er oft über 20 Patienten und hat zwischen fünf und zehn Operationen. «Das ist ein grosses Pensum. Unsere Wartezeiten betragen rund zwei bis drei Wochen, und wir schicken weiterhin Leute nach Aarau.» Langfristig soll das vor allem bei Krankheitsbildern und Verletzungen so bleiben, die nicht in Muri behandelt werden können. Die Handchirurgie ist als Unterabteilung der Chirurgie in Muri erst im Aufbau. Pasternak hat sich langjährig verpflichtet, denn er möchte sein Fachgebiet hier etablieren. Aber auch sonst gefällt ihm vieles hier. Die Menschen, ob Patienten oder Mitarbeitende, seien sehr freundlich. Und er habe schon viel über landwirtschaftliche Geräte gelernt und darüber, was diese mit Händen alles anstellen können.

Stechbeitel und Spaltmaschine

Tatsächlich hat er im Freiamt andere Verletzungen zu behandeln als in Zürich oder Aarau. «Natürlich gibt es auch hier Arthrose oder Karpaltunnelsyndrome, wie sie beispielsweise in Städten häufig vorkommen», berichtet er. «Den Stadt-Land-Unterschied merkt man vor allem daran, dass ich hier viel mehr Unfälle behandle, die in der Landwirtschaft oder in einem Handwerksbetrieb entstanden sind.» Er wisse beispielsweise erst seit kurzem, was genau ein Stechbeitel oder eine Spaltmaschine seien, «oder was alles passieren kann, wenn eine Kuh ausschlägt», zählt Pasternak auf. «Solche Unfälle gibt es in Zürich sicher auch, aber hier kommen sie bedeutend häufiger vor.»

Schön findet er in Muri auch die Zusammenarbeit mit den Hausärzten und anderen Zuweisern. «Kleinere Spitäler wie das in Muri haben eher die Möglichkeit, die Zuweiser und die Spitalärzte persönlich miteinander bekannt zu machen. So funktioniert auch die Zusammenarbeit sehr gut, man kennt sich, fragt direkt nach, das gefällt mir.»

«Acht Wochen schonen geht nicht»

Von seinem Wohnort in Zürich Brunau aus ist Pasternak in guten 20 Minuten mit dem Auto im Freiamt. Er ist ein Stadtbueb, betont er nochmals. «Aber wenn ich mir ein Bild zum Wort ‹Arbeiten› machen müsste, dann sähe ich einen Bauern oder einen Handwerker, vielleicht mit einer Schaufel», denkt er laut nach und lacht dabei. «Ein weiterer Punkt, den ich hier äusserst spannend finde: Die Leute können es sich nicht leisten, sich acht Wochen lang krank schreiben zu lassen. In einem Büro geht das eher, aber wer einen Bauernbetrieb führen muss, kann das nicht. Da müssen wir anders arbeiten als in den Städten.»

Intellektuelles und Handwerk

Auch er selbst wollte als kleiner Junge Bauer werden. Oder Schreiner, Astronaut, Architekt oder irgendwas Akademisches. Sein Vater arbeitete damals an einem Forschungsprojekt für Uni und ETH Zürich. Das war der Grund, weshalb die israelische Familie Pasternak, als Itai etwa 2 Jahre alt war, von Jerusalem in die Schweiz zog. «Ich bin hier aufgewachsen, habe nach dem Gymi verschiedene Jobs gemacht, ein Studium der Germanistik und Filmwissenschaften begonnen, mich einbürgern lassen und den Militärdienst geleistet. Dann erst bewarb ich mich fürs Medizinstudium.» Chirurg sei er geworden, weil es das Intellektuelle mit dem Handwerklichen verbinde. «Die Handchirurgie hat mich speziell fasziniert, weil sie die gesamte Chirurgie auf kleinstem Raum beinhaltet», beschreibt er. Für diese Faszination nimmt er auch intensive Tage in Kauf. Seine kleinere Tochter May (6) findet den Beruf ihres Papas toll. «Sie spielt oft Lazarett und legt ihren Plüschtieren Verbände an.» Die grössere Tochter Liya (9) hingegen fasst die Situation in Worte, die keiner Erklärung mehr bedürfen: «Sie sagt, wenn sie gross sei, wolle sie einmal etwas Normales werden, nicht Ärztin.»